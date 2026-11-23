24 ноября в регионе ночью облачно с прояснениями, днем облачно, ночью по северо-востоку области небольшие осадки преимущественно в виде мокрого снега, днем небольшие, местами умеренные осадки в виде снега и мокрого снега.

Ветер ночью западный 4-9 м/c, днем юго-восточный 7-12 м/с, днем местами порывы ветра 15-18 м/c.

Температура воздуха ночью 0, -5°С, днем -3, +2°С.

Температура воздуха 24 ноября в Самаре ночью -1, -3°С, днем -1, +1°С.

Опасные метеорологические явления: не прогнозируются.

Неблагоприятные метеорологические явления: днем местами порывы юго-восточного ветра 15-18 м/с