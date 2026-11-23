В селе Пискалы Ставропольского района состоялась 10-я юбилейная церемония областной акции «Хозяин села – 2026». Инициатором события, посвященного сельским труженикам, выступает Союз женщин Самарской области при поддержке правительства региона.

Заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Самарской области Ольга Приходько вручила дипломы победителей номинации «Мужчина – работник сельского хозяйства».

– Хочу сказать слова искренней благодарности Союзу женщин Самарской области и региональному профсоюзу работников АПК за эту замечательную инициативу. Каждый призер и номинант акции – опора и надежда сельского хозяйства, солидный ресурс нашего агропромышленного комплекса, на который нужно равняться, – отметила Ольга Приходько.

В числе шести победителей номинации – представитель второго поколения фермерской династии Шведовых – глава КФХ «Василек» Владимир Шведов из села Мусорка Ставропольского района.

– Наше сельхозпредприятие было создано моим отцом Алексеем Шведовым в 1993 году. Он семь лет назад передал бразды правления мне. Хозяйство наше растениеводческое, выращиваем пшеницу, ячмень, подсолнечник и горох. Папа сейчас пенсионер, но меня, как молодого руководителя, если что, всегда поддержит, поправит, подскажет, и я к нему прислушиваюсь, – поделился Владимир.

КФХ «Василек» начиналось с трех сотрудников и 60 га земли. Сейчас земли 100 га, из которых 80% в собственности растениеводов. Постоянная команда – шесть человек, в уборочную страду больше. На позиции комбайнеров и трактористов Владимир старается привлекать молодежь: «Мне самому 35 лет, я уверен, за молодыми будущее села», – считает фермер.

В будущем году в Мусорке планируется открытие агрокласса, и наш собеседник вместе с отцом и другими фермерами намерен лично рассказывать сельским школьникам о своем практическом опыте работы на земле. Пять лет назад Шведов-младший выходил на грант «Агростартап», тогда выиграть не удалось, но в 2027-м аграрий планирует масштабировать дело, поэтому не исключает второй попытки обратиться за господдержкой: «Любой опыт, даже отрицательный – тоже опыт, и никогда не нужно сдаваться».

Еще один победитель конкурса – бригадир СПК «Заветы Ленина» из Нефтегорского района Петр Сурков.

– Я уже 15 лет в сельском хозяйстве. Мы растениеводы, но есть и животноводческая ферма молочного направления. У нас 400 голов дойного стада черно-пестрой породы. Мой функционал? Мы с бригадой – технари, отвечаем за ремонт 30 единиц сельхозтехники в сезон осень-зима, а летом – за полевые работы, – делится Петр. – Команда – 25 человек, с задачами, а их много, в том числе освоение новых видов транспорта, справляемся. Наш машинно-тракторный парк регулярно обновляется. За 5 лет – 10 новых, притом недешевых агрегатов, думаю, это хороший результат. Тем более, модернизируя технопарк, мы получаем субсидии в качестве господдержки и пользуемся льготным кредитованием.

Среди других победителей акции – руководитель СПК «Заря» из Хворостянского района Владимир Леонов, глава КФХ из Сергиевского района Денис Попов, главный инженер сельхозкооператива «Новое Заволжье» Приволжского района Хабибулла Яхин и Никита Никулин – главный инженер АО «Купинское». Поздравляем настоящих хозяев села!

Минсельхозпрод Самарской области