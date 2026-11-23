Государственный фонд «Защитники Отечества» развивает адаптивный спорт как одно из основных направлений ресоциализации ветеранов специальной военной операции. Сегодня спорт – один из ключевых элементов реабилитации героев с тяжелыми ранениями, которые возвращаются к мирной жизни.

Самарский филиал фонда «Защитники Отечества» последовательно выстраивает партнерские отношения с профильными организациями. Так, было заключено соглашение с региональным Министерством спорта, а также с Федерацией физической культуры и спорта инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата и Центром адаптивной физической культуры и адаптивного спорта (ЦАФКАС).

За 3,5 года при участии филиала было организовано более 300 спортивных мероприятий, которые охватили свыше тысячи ветеранов. Из них 250 человек уже систематически занимаются адаптивными видами спорта, а более 100 являются победителями и призерами всероссийских соревнований.

«Совместно с Министерством спорта РФ, Паралимпийским комитетом России и региональными властями фонд проводит комплексные физкультурные мероприятия «Кубок Защитников Отечества», которые объединяют ветеранов СВО со всей страны. Для многих ребят соревнования становятся первым шагом в адаптивном спорте, открывают новые возможности для физического восстановления, общения и самореализации. Через спорт ветераны обретают уверенность в своих силах, а их достижения служат примером для других», – сказала статс-секретарь – заместитель Министра обороны РФ, председатель Государственного фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева.

Совместно с Паралимпийским комитетом России, Всероссийской федерацией спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата и Всероссийской федерацией спорта слепых реализуются тренировочные и физкультурно-спортивные мероприятия для ветеранов с инвалидностью. Российский футбольный союз с 2023 года проводит турниры по футболу ампутантов «Лига героев» и ПОДА-футболу на электроколясках, в которых участвуют ветераны СВО. Федерация армрестлинга России второй год подряд организует Кубок Отечества в Гатчине.

Фонд активно обеспечивает ветеранов специальными средствами реабилитации. В частности, самарским филиалом фонда «Защитники Отечества» ветеранам СВО с инвалидностью выдано более 30 спортивных протезов для нижних конечностей, в том числе предназначенных для игровых, беговых и зимних видов спорта. Параллельно фонд предоставляет спортивные кресла-коляски, позволяющие заниматься самыми разными дисциплинами.

Особое место в этой работе занимает всероссийский проект «Кубок Защитников Отечества», который пройдет с 24 по 28 ноября 2026 года в Калуге. В нем примут участие победители и призеры межрегиональных турниров 2025 и 2026 годов из более чем 60 регионов страны. Среди них – ветеран СВО, выпускник региональной программы «Школа героев», заместитель руководителя Ассоциации ветеранов СВО Самарской области по социальной политике и спорту Максим Меделяев – он выступит в дисциплине «спортивное метание ножа».

По всей стране также проходят состязания для защитников по отдельным видам спорта, в частности по следж-хоккею, волейболу сидя, плаванию, спортивному метанию ножа, армрестлингу, нардам, легкой атлетике, паралимпийскому фехтованию, шахматам, фиджитал-спорту, регби на колясках и другим видам.

При этом география и уровень стартов постоянно расширяются. В ноябре 2025 года в рамках международного форума «Россия – спортивная держава» состоялся фиджитал-турнир «Кубок Победы. Волга», собравший более 100 ветеранов из 13 субъектов Российской Федерации. Соревнования проходили по восьми дисциплинам: фиджитал-сквош, фиджитал-бокс, фиджитал-гонки, фиджитал-баскетбол, фиджитал-велогонки, фиджитал-пятиборье, двоеборье (тактическая стрельба) и фиджитал-легкая атлетика.

Следж-хоккей в Самарской области развивается особенно активно. Здесь созданы две команды из 26 ветеранов СВО: СХК «Лада» из Тольятти (которая уже является членом высшей лиги чемпионата страны) и самарский СХК ЦСК ВВС.

Важно, что герои не только сами возвращаются в спорт, но и начинают обучать других. Это наглядно демонстрирует динамика заявок на конкурс профессионального мастерства «Абилимпикс» по направлению «Инструктор по адаптивной физической культуре». Если в 2025 году было подано всего 2 заявки, то в 2026-м – 14. Призером в 2026 году вновь стал ветеран СВО из Самарской области Александр Тарабаров, проявивший себя в компетенции «Мебельщик».

Важную роль играют и региональные проекты: кибатлетика – адаптивная дисциплина, в которой спортсмены с использованием ассистивных технологий и средств реабилитации соревнуются в выполнении повседневных задач. Организаторами соревнований по кибатлетике выступили Государственный фонд «Защитники Отечества» по Самарской области, региональное Министерство спорта и Самарский центр протезирования и ортопедии «Без барьеров». Участниками стали 20 ветеранов СВО.

Новой дисциплиной стал «интерактивный сквош». С 20 ноября 2026 года в Кирове проходил финал чемпионата по интерактивному сквошу. Организаторами выступила Федерация сквоша России, Государственный фонд «Защитники Отечества» при поддержке Правительства Кировской области. За звание сильнейших боролись представители шести регионов страны: Белгородской, Нижегородской и Самарской областей, Чувашской Республики, Красноярского края и Кировской области. Призером стал ветеран СВО из Тольятти Виктор Фомин.

В планах филиала на 2027 год – вовлечение ветеранов в легкую атлетику (бег), лыжные гонки, сноуборд, танцы, волейбол, футбол и хэндбайки (велосипеды с ручным приводом). Продолжится обеспечение спортивными креслами-колясками для занятий следж-хоккеем, фехтованием, футболом и регби. Кроме того, совместно с Министерством спорта Самарской области и органами местного самоуправления запланировано дальнейшее развитие спортивной инфраструктуры.

Фото: Самарский фонд «Защитники Отечества»