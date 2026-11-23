23 ноября | 17:00

Сегодня в Самаре во Дворце спорта имени Высоцкого ХК ЦСК ВВС сыграет с барнаульским клубом «Динамо-Алтай». Обратите внимание - матч начнется на два часа раньше обычного

24 ноября | 18:00

На «Солидарность Самара Арене» пройдет игра Кубка России по футболу: в последнем туре группового этапа Пути РПЛ тольяттинский «Акрон» примет ЦСКА

25 ноября | 19:00

В «МТЛ Арене» пройдет матч чемпионата России по баскетболу среди женских команд: БК «Самара» сыграет с ивановской «Энергией»

26 ноября | 17:50

27 ноября | 15:00

28 ноября | 14:00

29 ноября | 13:00

На льду Дворца спорта имени Высоцкого будут проходить соревнования по фигурному катанию «Самарочка»: 1-й этап Кубка России, всероссийские соревнования и всероссийское физкультурное мероприятие. В субботу и воскресенье самарские болельщики увидят дебют новой олимпийской дисциплины - Синхро-9

27 ноября | 19:00

В очередном туре Континентальной хоккейной лиги на «Лада-Арене» в Тольятти встретятся «Лада» и ярославский «Локомотив»

28 ноября | 17:30

В Самаре в «МТЛ Арене» «Нова» примет «Оренбуржье» в матче волейбольной Суперлиги

29 ноября | 18:30

Заключительный домашний матч в 2026 году проведут «Крылья Советов»: на «Солидарность Самара Арене» в рамках РПЛ они сыграют с лидером сезона московским «Динамо» Гостевые матчи

24 ноября | 18:00

В Челябинске состоится матч КХЛ между «Трактором» и «Ладой»

24 ноября | 20:30

«Крылья Советов» проведут последнего тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России по футболу в Санкт-Петербурге с «Зенитом»

28 ноября | 11:00

ЦСК ВВС проведет серию игр в Западной Сибири, первый матч - в субботу с «Омскими Крыльями»

28 ноября | 15:00

Матч 16-го тура РПЛ «Акрон» сыграет в Казани с «Рубином»

29 ноября | 15:00

Еще одна самарская команда отправляется в Омск: женский состав БК «Самара» сыграет с «Нефтяником-Титаном»

Фото: минспорта СО