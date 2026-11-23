27 ноября в 18:30 на сцене Самарского академического театра оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича пройдет показ оперы Д.Д. Шостаковича «Леди Макбет Мценского уезда» в рамках межведомственного культурно-образовательного проекта «Культура для школьников». 16+

«Культура для школьников» – межведомственный культурно-образовательный проект, который реализуется Минкультуры России и Минпросвещения России совместно с Центром культурных стратегий и проектного управления (РОСКУЛЬТПРОЕКТ) и Российским фондом культуры. Он направлен на духовное, эстетическое и художественное развитие школьников, а также повышение культурной грамотности подрастающего поколения.

Сюжетной основой оперы послужил очерк Лескова – одна из самых страшных страниц русской литературы, обличающих «тёмное царство» дореформенной купеческой России. Либреттист оперы Александр Прейс и руководивший работой композитор Дмитрий Шостакович существенно переосмыслили сюжет очерка.

Почти ничего не меняя в поступках Катерины Львовны, они изменили их мотивы. Главная героиня предстала не только как порождение, но и как жертва домостроевского уклада купеческого быта. Её протест против бесправия и издевательств, за утверждение собственного человеческого достоинства принял уродливые и жестокие формы среды, в которой она сложилась. Катерина – единственный персонаж оперы, способный чувствовать, знающий сильные душевные порывы, стремящийся вырваться из захолустного быта.

Шостакович назвал своё произведение «трагической сатирой». В отличие от бытового очерка Лескова, здесь сильно развито гротескное начало, особенно в обрисовке общества, окружающего главных героев. «Леди Макбет Мценского уезда» – опера подлинно трагического звучания. Её действие насыщено событиями, в которых глубоко раскрываются характеры многочисленных действующих лиц. Ей свойственны редкий лаконизм и сила выражения. Музыкальные зарисовки поражают психологической точностью и проницательностью.

Дирижёр-постановщик – Александр Анисимов, режиссёр-постановщик – Георгий Исаакян, художник-постановщик – Вячеслав Окунев, художник по свету – Ирина Вторникова, сообщает пресс-служба САТОБ.

Фото: пресс-служба САТОБ