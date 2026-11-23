В ноябре 2026 года Самарский областной историко-краеведческий музей имени П. В. Алабина отмечает 140-летие со дня образования. К этому юбилею приурочены два крупных события:



24 и 25 ноября состоится Всероссийская десятая научно-практическая конференция «Самарский край в истории России», посвящённая также 175-летию Самарской губернии.



26 и 27 ноября впервые пройдёт Самарский музейный форум, который объединит музейных специалистов Самарской области и коллег из других регионов. Основной площадкой обоих событий станет музей имени П. В. Алабина, а часть программы примут Музей Модерна, Дом-музей В. И. Ленина и филиал Третьяковской галереи. Форум пройдёт при поддержке Благотворительного фонда Владимира Потанина.



Конференция обращается к широкому кругу тем, связанных с региональной историей и культурой, археологией, этнокультурным многообразием края, сохранением природы, формированием музейных коллекций и современным музеем. Посетить её могут все желающие, кому интересно краеведение, а не только профессиональные исследователи.



Форум же продолжает этот разговор, но в более практическом ключе. Организаторы задумали его как пространство для содержательного обсуждения того, каким может и должен быть современный краеведческий музей. Основная часть его программы рассчитана на специалистов в области музейного дела.



Завершится форум эскиз-спектаклем, поставленным к юбилею музея совместно с театром DragLab. На концерт и спектакль приглашаются все желающие, а не только участники форума.



В выходные музей ждёт горожан и гостей города на семейном фестивале и акции «День дарения», где каждый может передать музею предметы, представляющие историческую или культурную ценность. Завершит празднование концерт самарских музыкантов.

Фото: минкульт СО