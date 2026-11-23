Завершён основной этап приёма заявлений на участие в итоговом сочинении, которое пройдёт 2 декабря. Написать его необходимо для допуска к экзаменам, в частности — к ЕГЭ. Через Госуслуги подано свыше 265 тысяч заявлений — это порядка 90% от общего числа заявлений в 53 регионах, где доступен сервис.
Преимущества сервиса
- — Экономия времени участников. Подать заявление можно за несколько минут. Данные подтягиваются автоматически, их не нужно вводить вручную
- — Снижение административной нагрузки. Порядка 20 тыс. человеко‑часов сэкономили школы и региональные центры обработки информации (РЦОИ) благодаря автоматической передаче сведений
Кто подавал заявления
- — 99% — дети
- — 1% — родители
Дополнительные сроки подачи заявлений
Для выпускников прошлых лет предусмотрены дополнительные сроки участия в итоговом сочинении: 3 февраля и 14 апреля 2027 года. Записаться можно на Госуслугах.
Подготовка к итоговому сочинению
Для качественной подготовки участникам рекомендованы материалы Федерального института педагогических измерений (ФИПИ). В них содержатся критерии оценивания и методические рекомендации, позволяющие лучше ориентироваться в требованиях к работе.