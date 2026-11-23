Завершён основной этап приёма заявлений на участие в итоговом сочинении, которое пройдёт 2 декабря. Написать его необходимо для допуска к экзаменам, в частности — к ЕГЭ. Через Госуслуги подано свыше 265 тысяч заявлений — это порядка 90% от общего числа заявлений в 53 регионах, где доступен сервис.

Преимущества сервиса

— Экономия времени участников. Подать заявление можно за несколько минут. Данные подтягиваются автоматически, их не нужно вводить вручную

Экономия времени участников. Подать заявление можно за несколько минут. Данные подтягиваются автоматически, их не нужно вводить вручную — Снижение административной нагрузки. Порядка 20 тыс. человеко‑часов сэкономили школы и региональные центры обработки информации (РЦОИ) благодаря автоматической передаче сведений

Кто подавал заявления

— 99% — дети

99% — дети — 1% — родители

Дополнительные сроки подачи заявлений

Для выпускников прошлых лет предусмотрены дополнительные сроки участия в итоговом сочинении: 3 февраля и 14 апреля 2027 года. Записаться можно на Госуслугах.

Подготовка к итоговому сочинению

Для качественной подготовки участникам рекомендованы материалы Федерального института педагогических измерений (ФИПИ). В них содержатся критерии оценивания и методические рекомендации, позволяющие лучше ориентироваться в требованиях к работе.