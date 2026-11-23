Компания «Технокриптонит» представила бронежилет «Циклон» для российских детей. Изделие соответствует требованиям ГОСТ и защищает от осколков и пуль. Доцент Александр Перенджиев предложил дополнительно выдавать детям защитные каски, что, по его мнению, повысит уровень безопасности.

«В России наладили производство специальных бронежилетов для детей, рассчитанных на защиту от осколков и пистолетных пуль. <...> Такие изделия могут пригодиться при эвакуации из опасных районов, но не отменяют необходимости носить каски, укрываться и соблюдать другие меры безопасности», — пишет газета «Известия».

По данным издания, при проектировании бронежилета учитывались анатомические особенности детей. Изделие имеет класс защиты Бр1+С2, что позволяет ему противостоять осколкам и пистолетным пулям. Испытания проведены по российским стандартам ГОСТ.

Как следует из публикации, бронежилет отличается облегченной конструкцией, оснащен светоотражающими элементами и съемным чехлом, который можно стирать. Результаты испытаний показали, что ребенок способен надеть защитное снаряжение за 30–60 секунд.

Фото magnific.com