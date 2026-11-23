Прокуратура Железнодорожного района г. Самары поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 22-летнего жителя г. Кинеля. Он признан виновным по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Стороной обвинения доказано, что осенью 2025 года мужчина с целью совершения хищения вступил в преступный сговор с неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и выполнял роль курьера.

Злоумышленники позвонили пожилой местной жительнице, представившись сотрудниками государственных органов, убедили её передать денежные средства для зачисления на «безопасный счёт».

Подсудимый получил от потерпевшей более 2,4 млн рублей наличными, после чего скрылся. Позже пенсионерка под давлением мошенников внесла через банкомат на счета злоумышленников еще свыше 2,8 млн рублей.

С учётом мнения государственного обвинителя суд назначил виновному наказание в виде лишения свободы на срок 3 года 1 месяц с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Гражданский иск потерпевшей удовлетворён.