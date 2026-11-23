По данным ГУ МВД России по Самарской области, девушке позвонил незнакомец, который представился сотрудником налоговой инспекции, и сообщил о том, что злоумышленники завладели ее персональными данными и банковскими счетами. Для сохранности денег ей предложили перевести все денежные средства на безопасный счет. Следуя инструкциям, самарчанка собрала все сбережения и перевела 270 000 рублей на присланный собеседником счет. Позже потерпевшая осознала, что стала жертвой мошенников, и обратилась в полицию.

- Не верьте звонкам «из госорганов» с требованием перевести деньги. Сотрудники ФСБ, Росфинмониторинга, ЦБ и других ведомств никогда не просят переводить средства на «безопасные счета» или куда‑либо ещё, чтобы «пресечь финансирование экстремистов».

- Не сообщайте коды, не переводите деньги по продиктованным номерам. При сомнениях — перезвоните в организацию сами по официальному номеру.