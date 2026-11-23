Вечером 24 ноября 2026 года жители Самарской области, как и других регионов страны, смогут наблюдать ноябрьское полнолуние, которое также называют Бобровой Луной. При условии безоблачного неба спутник Земли будет выглядеть как яркий освещенный диск.

«На этот раз полнолуние совпадёт с суперлунием — периодом, когда спутник Земли находится сравнительно близко к нашей планете и выглядит немного крупнее обычного», – сообщает сервис Яндекс.Погода.

Такое название это астрономическое явление получило благодаря традициям коренных народов Северной Америки. У них ноябрь ассоциировался с тем, как бобры готовятся к холодам: звери укрепляли свои жилища и делали запасы еды. В этот же сезон охотники устанавливали на них ловушки.

Для наблюдений за полнолунием лучше выбрать открытые места, удаленные от ярких городских огней. Перед выходом уточните прогноз погоды: если облака будут плотными, ничего увидеть не получится, пишет Самара-КП.