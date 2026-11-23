День рождения Деда Мороза, 18 ноября, приходится на конец периода, который соответствует зодиакальному знаку Скорпиона. На этом совпадении построил свой разбор кандидат философских наук, директор института философии человека РГПУ им. А. И. Герцена Алексей Воскресенский. Он выделил пять черт главного зимнего персонажа, которые астрологи традиционно приписывают Скорпионам.

«Должен сразу оговориться: как философ я не верю в гороскопы. Эффект Барнума, с моей точки зрения, вполне объясняет, как появляется наша вера в астрологию и подобное. Но как исследователь, чья работа — изучать неочевидное, я должен отметить, что в образе Деда Мороза действительно просматриваются многие черты, которые астрологи приписывают Скорпионам. 18 ноября, который считается днем рождения этого персонажа, попадает в конец «скорпионьего» периода (23 октября — 21 ноября). Так что, если исходить из того, что звезды что-то значат, то получается забавное совпадение», — отметил Алексей Воскресенский.

Первой чертой типичного Скорпиона Алексей Воскресенский называет скрытность. «Это знак тайны, и Дед Мороз ведет себя под стать. Где живет? В Великом Устюге, скажем мы. А почему никто не видел его летом? Почему он не дает интервью и не ведет соцсетей?» — перечисляет философ. По его словам, персонаж появляется раз в год, «стремительно и четко делает свою работу» и снова исчезает. «Настоящий Скорпион: минимум информации о себе, максимум эффективности», — пояснил директор института.

Вторая черта — харизма и власть. Дед Мороз, отметил эксперт, «не просит, он приходит и делает дело». «Ему не нужно запрашивать информацию: он и так знает, кто хорошо себя вел. Олени слушаются его беспрекословно, Снегурочка — его правая рука», — сообщил Алексей Воскресенский. Отдельно он выделяет масштаб задач: «Попробуйте успеть за одну ночь посетить миллионы домов — это поистине «скорпионья» способность концентрироваться на цели».

Третьей чертой философ называет умение трансформировать реальность. «Дед Мороз — настоящий повелитель холода и метаморфоз: лужи превращает в катки, слякоть — в сугробы, детей — в счастливых обладателей подарков», — пояснил эксперт. Четвертую черту он сформулировал так: «Он не злопамятный, он просто помнит все». Дед Мороз не обвиняет — он оставляет без подарков. «Он помнит все: кто как себя вел в течение года. И при этом умеет прощать: год закончился, новый цикл начинается, можно начинать жизнь с чистого листа».

Пятой чертой эксперт называет страстность и щедрость. «Он дарит подарки не потому, что надо, а потому, что это его язык любви. И, как настоящий Скорпион, не разменивается на мелочи: если уж дарить, то самое настоящее новогоднее чудо», — резюмировал Алексей Воскресенский.