МВД предупреждает о мошенниках, которые рекламируют в соцсетях поддельное приложение для обработки фотографий с помощью искусственного интеллекта. Под видом фоторедактора они распространяют вредоносную программу для кражи денег.

В объявлениях пользователям обещают быстро обработать личный фотоархив с помощью нейросети. Как пишет ТАСС, для этого предлагают перейти по ссылке и скачать приложение. После его установки и перезагрузки смартфона злоумышленники получают удалённый доступ к устройству и списывают деньги со счетов владельца.

В МВД советуют устанавливать приложения только из официальных магазинов и не скачивать программы по ссылкам из рекламы в социальных сетях.