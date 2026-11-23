Телешоу про семейные скандалы, неблагополучные семьи и про раннюю беременность нужно убирать из эфиров, в Госдуме намерены вновь поднять этот вопрос. Об этом заявила ТАСС глава комитета ГД по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина (КПРФ).

"Мы на заседании нашего комитета эту тему обсудим отдельно и еще раз в нынешнем созыве выскажем свое отношение, попрошу об этом наших коллег, наших экспертов, потому что мы все здесь единомышленники. Нет других мнений, точек зрения, [надо] убирать это - и "Беременна в 16", и все эти "коды ДНК". Надо положительный образ семьи транслировать", - сказала Останина.

Она отметила, что после выхода указа президента РФ о сохранении традиционных духовно-нравственных ценностей она обращалась к телеканалам, чтобы они "сквозь призму этого указа посмотрели на сетку своих программ". Однако по ее словам, передачи про маргинальные семьи и раннюю беременность по-прежнему остаются. "Я полагаю, что это, конечно, накладывает свой отпечаток на молодых людей, которые принимают решение о создании семьи. "Да зачем мне такая семья, если там женщина - это всегда спившийся, маргинальный человек?" Или девушка думает: "Понятно, что через два года он станет алкоголиком, будет требовать раздела имущества". Очень некрасивая история", - объяснила Останина.

По ее мнению, нужно транслировать ориентир, в соответствии с которым "создание нормальной семьи - это не подвиг, а норма жизни". "А у нас сейчас получается, что вот эта вот ненорма, она транслируется на всех", - сказала глава комитета. Она отметила, что на этой неделе Госдума приняла в первом чтении законопроект, по которому при использовании образа семьи в социальной рекламе должна изображаться благополучная семья, имеющая не менее трех детей. "Тогда это станет нормой жизни. В противном случае нормой станут вот эти вот склоки, сплетни, беременность в 13 лет. Будут считать, что это норма. Это недопустимо", - заключила Останина.