В торговом центре "Парк Хаус" в Тольятти состоялось открытие второго фирменного магазина футбольного клуба "Акрон". Новая торговая точка расположилась на первом этаже ТЦ по адресу: Автозаводское шоссе, 6.

Площадь магазина составляет 84 квадратных метра. Болельщикам здесь доступны клубная атрибутика, одежда, сувениры и другие товары с символикой "Акрона".

Открытие сопровождалось развлекательной программой для посетителей. Одним из главных событий стала встреча с футболистами тольяттинской команды. В рамках автограф-сессии болельщики смогли пообщаться с игроками, получить памятные подписи и сделать совместные фотографии. Среди участников мероприятия были вратарь Виталий Гудиев, полузащитник Дмитрий Пестряков и нападающий Жилсон Беншимол.

Появление новой торговой точки расширяет возможности болельщиков приобретать официальную атрибутику клуба. Ранее фирменный магазин "Акрона" был открыт в Тольятти в торговом центре "Вега" по адресу: ул. Юбилейная, 40. Таким образом, магазин в "Парк Хаусе" стал второй клубной торговой точкой в городе, пишет Волга-Ньюс.

Фото: ФК Акрон