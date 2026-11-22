В томском цирке конструкция со световым оборудованием сорвалась из-под купола шатра и рухнула на подвесные качели с детьми. Об этом «Известиям» 22 ноября сообщил источник.

Инцидент произошел во время антракта, когда детей за отдельную плату катали на качелях. В этот момент сверху сорвалась световая установка и задела их.

«Дети качались на высоте, их немножко опускали, поднимали. Потом эта круглая конструкция просто порвалась и упала на них. <…> У дочери на плече гематома и на голове. Делали рентген», — рассказала мать пострадавшего ребенка Лейла.

Предварительно, на качелях находились девочки четырех и восьми лет. У обеих диагностированы ссадины и подозрение на сотрясение головного мозга, при этом серьезных травм удалось избежать.

Следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Проверку также организовала прокуратура — ведомство оценит состояние конструкций и соблюдение правил безопасности при организации детского досуга.