О кончине Почетного гражданина Самарской области, Заслуженного работника культуры РСФСР Владимира Михайловича Ощепкова, сообщил губернатор Вячеслав Федорищев в МАКС.

"Под его руководством Губернский молодёжный хор «Золотая Лира» обрёл собственный голос. Подвижническая деятельность Владимира Михайловича – концерты патриотической направленности, выступления в городах-героях и на знаковых рубежах боевой славы, встречи со школьниками и студентами – стала живым, честным словом о нашей истории, о единстве народа, о любви к Отечеству.

Для самарской культуры, для учеников Владимира Михайловича, для всех, кому он стал опорой, – это невосполнимая утрата. Светлая память о нём навсегда останется в сердцах земляков", - подчеркнул губернатор.

Прощание состоится 24 ноября с 11.00 до 13.00 по адресу: Самара, ул. Борская, д. 1 (3 зал). Начало гражданской панихиды в 11.00.