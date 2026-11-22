21 ноября на территории Самарской области зарегистрировано 3 дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадали 2 человека, 1 погиб.

В Сергиевском районе опострадал несовершеннолетний пешеход. 21.10.2026 в 20:00 38-летний мужчина-водитель, управляя автомобилем Lexus RX270, двигаясь по ул. Северной в направлении ул. Физкультурной в п. Суходол. В пути следования, допустил наезд на 14-летнего мальчика-пешехода, который находился на остановке общественного транспорта, в месте для посадки пассажиров. Подросток госпитализирован, ему назначено стационарное лечение.