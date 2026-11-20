В Самаре перед судом предстанет водитель маршрутного такси, после наезда которого на 75-летнего пешехода мужчина скончался в больнице. Авария произошла 24 февраля 2026 года на улице Пензенской, сообщает прокуратура Самарской области.

По версии следствия, водитель пассажирского автобуса подъезжал к остановке, где стоял трамвай и шла посадка и высадка людей. В этот момент он сбил пожилого мужчину, который направлялся к трамваю.

Пострадавшего с травмами различной степени тяжести доставили в медицинское учреждение. Спустя несколько месяцев, в апреле 2026 года, он умер.

Прокуратура Самарской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу. Водителю вменяют нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека.

После вручения обвиняемому копии обвинительного заключения материалы направят в Железнодорожный районный суд Самары для рассмотрения, пишет Самарская газета.