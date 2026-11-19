18 ноября текущего года на территории Самарской области зарегистрировано 3 дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадали 3 человека.

В Промышленном районе Самары из материалов, собранных сотрудниками Госавтоинспекции, следует: в 23:05 водитель автомобиля Toyota Corolla – женщина 1983 г.р., осуществляя движение по ул. Демократической со стороны ул. Арена в направлении ул. Ташкентской, допустила наезд на малогабаритный погрузчик Lonking, под управлением мужчины 1970 г.р., с включенными маяками. Пострадавшая водитель автомобиля Toyota Corolla доставлена в медицинское учреждение.