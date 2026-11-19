Клиентки маркетплейса Финуслуги оказались более состоятельными вкладчиками, чем клиенты-мужчины, открывая депозиты на более крупные суммы. По итогам третьего квартала 2026 года средняя сумма вклада, открытого женщинами через маркетплейс, достигла 482,5 тыс. рублей, тогда как у мужчин она составила 453,5 тыс. рублей. За год средний вклад вырос у обеих групп, но у женщин динамика оказалась заметнее: +8,6% против +7,2% у мужчин.

В десятке регионов с самой крупной средней суммой вклада на маркетплейсе лидируют Магаданская область (622 тыс. рублей), Москва (593,6 тыс. рублей), Чукотский автономный округ (583,2 тыс. рублей), Камчатский край (583,0 тыс. рублей) и Ненецкий автономный округ (552,8 тыс. рублей).

Москва и Московская область лидируют по количеству вкладов: на столицу пришлось 68,4% всех вкладов в десятке регионов, на область – 29,6%.

В среднем один клиент Финуслуг держит одновременно два вклада, так как предпочитает распределять средства между несколькими банками. В основном клиенты маркетплейса держат вклады до конца срока: доля досрочных закрытий составляет 5,6%.