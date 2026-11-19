Такие данные приводятся в исследовании платформы «Авито Услуги» и Smart Ranking, посвященном рынку дополнительного образования в 2026 г., сообщается в пресс-релизе платформы.

Согласно данным, за первое полугодие 2026 г. на дополнительное образование пришлось 12% всех исполнителей и 10% заказов на платформе. Средняя стоимость академического часа занятий к началу нового учебного года составила около 1 тыс. руб. При этом подготовка к ОГЭ и ЕГЭ обходится в среднем в 1,1 тыс. руб., помощь с домашними заданиями - в 900 руб.

Основу спроса формируют школьные и вузовские дисциплины, а также иностранные языки. При этом родители ждут от репетиторов не только повышения успеваемости: 57% опрошенных хотят, чтобы преподаватель помог ребенку полюбить учебу, а 48% — расширить его кругозор.

Дополнительное образование востребовано и среди взрослых. По данным исследования, 63% россиян продолжают учиться после окончания школы, колледжа или университета. Среди популярных направлений - творчество, финансы, психология и цифровые навыки.

Также меняется и работа самих преподавателей: 53% репетиторов уже используют искусственный интеллект. В основном он помогает создавать тексты, искать идеи и автоматизировать повседневные задачи, пишет Самара-МК.