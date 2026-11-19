Индустрия гостеприимства Самарской области демонстрирует впечатляющие результаты.

Как пишет «КП-Самара», за период с января по сентябрь 2026 года путешественники потратили в регионе 14,39 млрд рублей. По сравнению с прошлым годом этот показатель увеличился на 18,3%. Данные были представлены на заседании комитета Самарской Губернской Думы.

Число желающих посетить регион также растет. За отчетный период турпоток составил 1,2 млн человек, прибавив 10% к уровню прошлого года. Ожидается, что по итогам года этот показатель достигнет 1,5 млн путешественников.

Развивается и гостиничная сеть. На данный момент в Самарской области функционируют 473 средства размещения, предлагающие 13 545 номеров. С начала года было введено 116 новых мест.

Ранее OBOZ.INFO сообщал, что годовой план притока туристов в Самарскую область выполнен на 80%.