19 ноября в 9 часов 38 минут в пожарно-спасательный отряд поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на 1081 км трассы М-5. На место вызова были направлены автомобиль первой помощи 109-й Части 40-го Отряда, бригада скорой медицинской помощи и сотрудники территориальной Госавтоинспекции. По прибытии было установлено, что произошло столкновение двух автомобилей: Scania и Газель. К счастью, в ДТП никто не пострадал. Специалисты провели аварийно-спасательные работы: отключение систем электропитания автомобилей, смыв с дороги горюче-смазочных материалов.

Фото ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"