Сегодня, 19 ноября, в 7 часов 35 минут, в пожарно-спасательный отряд поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на автодороге Тольятти – Кирилловка. На место вызова были направлены коллеги 146-й Части 30-го Отряда, бригада скорой медицинской помощи и сотрудники территориальной Госавтоинспекции.

По прибытии было установлено, что в пути следования произошло опрокидывание на обочину автомобиля Лада Нива. К счастью, никто не пострадал. Сециалисты в ходе аварийно-спасательных работ отключили систему электропитания автомобиля, произвели сбор информации.

Фото ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"