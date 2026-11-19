Доля россиян с высшим образованием, работающих по полученной в вузе специальности, за пять лет выросла с 20% до 28%, выяснили аналитики hh.ru. В Самарской области динамика оказалась ещё более значимой. Наиболее заметный рост доли работающих строго по специальности зафиксирован в строительстве и ИТ, тогда как в юриспруденции показатель, напротив, снизился.

Доля жителей Самарской области с высшим образованием, работающих по полученной в вузе специальности, за пять лет выросла с 16% до 31%, выяснили аналитики hh.ru. Показатель работы по смежной профессии (относительно полученной в вузе) вырос с 34% в 2021 году до 39% в 2026-м. При этом доля тех, чья работа не связана с полученной в вузе специальностью, составляет 33%.

В разрезе профессиональных сфер за пять лет доля работающих строго по полученной специальности увеличилась в строительстве и недвижимости с 27% до 39%, в информационных технологиях — с 20% до 32%, в управлении персоналом и тренингах — с 16% до 24%. В то же время в ряде профессиональных областей наблюдается обратная динамика. В юриспруденции показатель снизился с 59% до 46%, в науке и образовании — с 35% до 30%, в медицине и фармацевтике — с 53% до 51%.

При этом медицина и фармацевтика сохраняют лидерство по доле специалистов, работающих по полученному в вузе профилю, — 51%. Далее следуют юриспруденция (46%), сельское хозяйство (45%), добыча сырья (44%) и автомобильный бизнес (41%). В первую десятку также входят строительство (39%), финансы и бухгалтерия (33%), ИТ (32%), наука и образование (30%), домашний и обслуживающий персонал (27%).

«За последние пять лет в Самарской области мы видим интересное изменение: жители региона с высшим образованием стали значительно чаще работать строго по полученной специальности. Пять лет назад таких было 16%, а сегодня — уже 31%, то есть почти каждый третий. При этом доля тех, кто работает в смежной области, сократилась с 18% до 7%, а число неработающих снизилось с 34% до 23%.

Одно из возможных объяснений связано с молодыми специалистами: в целом по стране среди опрошенных в возрасте 18–24 лет доля работающих строго по специальности выросла с 10% до 33%. Ещё один возможный фактор — высокий спрос на специалистов в отдельных отраслях в предыдущие годы. Например, в ИТ и строительстве работодатели активно привлекали кадры, что могло побудить людей с профильным образованием, ранее работавших в других сферах, вернуться к полученной специальности. В ИТ дополнительную роль сыграли государственные инициативы по развитию профильного образования и подготовке кадров, в том числе программы обучения и переобучения взрослых специалистов. Это расширило возможности для входа в профессию и могло способствовать увеличению доли работников с профильным образованием. При этом снижение показателя в юриспруденции не обязательно означает, что юридическое образование стало менее востребованным: полученные знания и навыки могут применяться и за пределами непосредственно юридических должностей», — отмечает Альбина Султанова, директор hh.ru Поволжье.