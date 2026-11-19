24 ноября в центре «Мой бизнес» состоится круглый стол «Бизнес под защитой: как сохранить дело, активы и позицию в 2027 году». Организаторы мероприятия - «Центр Добровольских. Психология и право». Мероприятие проводится в рамках партийного проекта «Предпринимательство» партии «Единая Россия»

2027 год ставит перед бизнесом новые вызовы: растёт число споров о субсидиарной ответственности, учащаются корпоративные конфликты, а каждый второй предприниматель сталкивается с выгоранием. В этих условиях защита бизнеса требует комплексного подхода — юридического, экономического и психологического.

Программа круглого стола построена вокруг реальных ситуаций, с которыми собственники сталкиваются на практике: долги компании, конфликтные ситуации во вне и внутри, контроль над бизнесом и выгорание собственника.

Каждую ситуацию разберут с трёх сторон: юридическая и экономическая безопасность (Алексей Добровольский — адвокат, специалист по экономической безопасности, 20+ лет практики), психология собственника (Надежда Добровольская — психолог, генеральный директор Центра «Архитектура личной безопасности») и бизнес-трекинг (Анна Игнатова — бизнес-трекер, коуч).

Ключевая особенность встречи: участники не просто слушают экспертов, а работают над предложениями для итоговой резолюции. Вопрос, который ставится в центре групповой работы, — «Какие меры защиты бизнеса нужны на уровне региона с учётом вызовов 2027 года?».

Участников ждут анонимная экспресс-анкета, разбор реальных кейсов, работа в группах и подготовка предложений для резолюции. Каждый участник мероприятия получит чек-лист «15 тупиковых ситуаций» и сможет записаться на бесплатную 15-минутную консультацию. Кроме того, предусмотрены награды за лучшие предложения и разборы.

«Устойчивость бизнеса — это устойчивость региона. За каждым предприятием стоят рабочие места, доходы семей и обязательства перед партнёрами. Наша задача — не просто выслушать предпринимателей, а превратить их предложения в конкретные меры поддержки. Именно поэтому мы проводим такие встречи и берём их результаты в работу», — подчёркивает Эдуард Харченко, руководитель партийного проекта «Предпринимательство» партии «Единая Россия», уполномоченный по правам предпринимателей в Самарской области.

Итоговые предложения он прокомментирует и обозначит те моменты, которые смогут быть реализованы в рамках партийного проекта «Предпринимательство». Таким образом, инициативы самарских предпринимателей получают прямой канал для продвижения.

Напомним, что поддержка малого и среднего бизнеса — одно из ключевых направлений народной программы «Единой России». Партия последовательно работает над тем, чтобы предприниматель чувствовал себя защищённым: от снижения административной нагрузки и развития института уполномоченных по правам предпринимателей до формирования комфортной деловой среды в регионах.

Партийный проект «Предпринимательство» — это площадка, где бизнес и власть говорят на одном языке. Проект объединяет действующих предпринимателей, экспертов и представителей институтов развития для выработки конкретных решений. Круглый стол в Самаре — очередной шаг в этой работе.

«Партия заинтересована в том, чтобы голос предпринимателей был услышан, а их предложения — реализованы. Круглый стол — это возможность собрать эти предложения из первых рук и превратить их в системные решения», — отмечают организаторы.

В мероприятии примет участие член общественного совета партпроекта «предпринимательство», генеральный директор АНО «Институт регионального и муниципального развития», советник Председателя Оргкомитета Делового форума БРИКС + по вненеэкономической деятельности Максим Кануев. Он расскажет о межрегиональном и международном сотрудничестве как инструменте устойчивости бизнеса — ещё одном направлении, которое партия развивает в рамках поддержки предпринимательства.

Как принять участие

Дата: 24 ноября (вторник)

Время: 10:00–12:00 (регистрация с 09:30)

Место: Самара, ул. Молодогвардейская, 211, центр «Мой бизнес».

Регистрация по ссылке: https://forms.yandex.ru/u/6af58f132c4f891b8ff55517/

Приглашаются собственники, партнёры и руководители бизнеса.

«Защита бизнеса — личная задача собственника. Устойчивость предпринимательства — общее дело. Приходите с вопросом, который давно откладываете, — и предложением, которое важно услышать», — приглашают организаторы.