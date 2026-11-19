В г. Самара местный житель согласился на предложение своего знакомого стать фиктивным директором компании за денежное вознаграждение. После соглашения мужчина предоставил свой паспорт и принял участие в оформлении документов и открытии счета в банке.

Суд рассмотрев материалы дела, признал мужчину виновным по ст. 173.2 УК РФ «Незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица, государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя» и назначил наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей.

В связи с тем, что должник исполнять решение суда не намеревался судебным приставом-исполнителем в отношении него были вынесены постановления о взыскании исполнительского сбора, об обращении взыскания на денежные средства, находящиеся на его расчетных счетах в банке, а также на получаемый им доход.

Благодаря принятым сотрудником органов принудительного исполнения мерам уголовный штраф был выплачен в полном объеме.