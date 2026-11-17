Заказав такси, житель областной столицы указал пунктом назначения безлюдную парковочную площадку. По завершению поездки мужчина напал на таксиста и похитил его личное имущество.

В ходе судебного заседания нападавший был признал виновным по ст. 162 УК РФ «Разбой», и помимо основного наказания, суд постановил взыскать в пользу потерпевшего компенсацию морального вреда — свыше 180 тысяч рублей.

В рамках исполнительного производства судебным приставом-исполнителем в отношении должника были вынесены постановления о временном ограничении на выезд за пределы Российской Федерации, об обращении взыскания на заработную плату, а также постановление о взыскании исполнительского сбора.

Принятые сотрудником Службы меры позволили в полном объеме взыскать с виновного моральный вред.