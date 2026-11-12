Житель Самарской области выплатил моральный вред дочери погибшей пассажирки

Я нашел ошибку
Главные новости:
Совбез России: более 143 тысяч мигрантов выдворили из страны в 2026 году
Совбез России: более 143 тысяч мигрантов выдворили из страны в 2026 году
Более 1300 квадратных метров тротуарной плитки отремонтировано в Самаре за 2026 год
Более 1300 квадратных метров тротуарной плитки отремонтировано в Самаре за 2026 год
В Самаре восстановили работу Центра дополнительного образования «Куйбышевский»
В Самаре восстановили работу Центра дополнительного образования «Куйбышевский»
В Самаре проверили установку оборудования для обеспечения работы платных парковок
В Самаре проверили установку оборудования для обеспечения работы платных парковок
Перед судом предстанет самарец, у которого изъяли 2 кг сильнодействующих веществ
Перед судом предстанет самарец, у которого изъяли 2 кг сильнодействующих веществ
Всероссийский математический диктант впервые пройдет в международном формате
Всероссийский математический диктант впервые пройдет в международном формате
представители Общественной палаты Самарской области приняли участие во Всероссийском конгрессе наблюдателей
Представители Общественной палаты Самарской области приняли участие во Всероссийском конгрессе наблюдателей
Самарцы пожаловались на работу автобуса 24 маршрута
Самарцы пожаловались на работу автобуса 24 маршрута
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 82.66
0.11
EUR 92.7
0.3
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Справочник
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В день рождения знаменитого режиссера 18 ноября Музей Рязанова организует серию бесплатных мероприятий
Реализация нацпроектов и строительство социальных объектов: Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание
Самарский зоопарк приглашает на День курицы!
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Житель Самарской области выплатил моральный вред дочери погибшей пассажирки

201
Житель Самарской области выплатил моральный вред дочери погибшей пассажирки

Житель Самарской области, находясь за рулем своего транспортного средства, нарушил правила дорожного движения, выехал на встречную полосу и совершил столкновение с пассажирским автобусом. В результате происшествия одна из пассажирок получила травмы, ставшие причиной ее гибели. Дочь погибшей обратилась в суд с исковым заявлением о взыскании с виновника аварии компенсации морального вреда.
Суд, рассмотрев материалы дела, исковые требования удовлетворил и постановил взыскать в пользу потерпевшей компенсацию морального вреда в размере 500 тысяч рублей. Исполнительный документ поступил на исполнение к судебным приставам г. Сызрани.
В рамках исполнительного производства судебным приставом-исполнителем в отношении должника были вынесены постановления об обращении взыскания на денежные средства, находящиеся на его расчетных счетах в банках, и на получаемый им доход.
Принятые сотрудником Службы меры позволили в полном объеме взыскать с виновного компенсацию морального вреда.

Теги: Судебные приставы

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Сызранскую организацию обязали освободить земельный участок
11 ноября 2026, 10:58
Сызранскую организацию обязали освободить земельный участок
После истечения срока действия договора с арендодателем фирма не спешила демонтировать торговые конструкции и продолжала осуществлять деятельность по продаже. Происшествия
410
Самарская организация обещала смонтировать холодильное оборудование, но нарушила сроки
10 ноября 2026, 10:29
Самарская организация обещала смонтировать холодильное оборудование, но нарушила сроки
Принятые судебным приставом-исполнителем меры побудили организацию исполнить решение суда и выполнить условия договора. Происшествия
410
Судебные приставы Самарской области конфисковали бензопилу у «черного лесоруба».
09 ноября 2026, 10:08
Судебные приставы Самарской области конфисковали бензопилу у «черного лесоруба»
Своими действиями он нанес окружающей среде ущерб на сумму свыше 114 тысяч рублей. Происшествия
433
  • Что делать, если подросток попал под влияение преступников
В центре внимания
Более 1300 квадратных метров тротуарной плитки отремонтировано в Самаре за 2026 год
12 ноября 2026  12:04
Более 1300 квадратных метров тротуарной плитки отремонтировано в Самаре за 2026 год
134
В Самаре проверили установку оборудования для обеспечения работы платных парковок
12 ноября 2026  11:50
В Самаре проверили установку оборудования для обеспечения работы платных парковок
150
Губернатор Вячеслав Федорищев, генеральный секретарь Федерации бокса России Александр Беспутин и мастер спорта по боксу и рукопашному бою Дмитрий Кудряшов во время встречи рассмотрели вопросы развития спорта в Самарской области.
11 ноября 2026  16:14
Вячеслав Федорищев и Александр Беспутин обсудили развитие бокса в Самаре
618
Новым министром экономического развития и инвестиций Самарской области стала Анастасия Рыбакова
11 ноября 2026  10:17
Новым министром экономического развития и инвестиций Самарской области стала Анастасия Рыбакова
516
Губернатор Вячеслав Федорищев и детский омбудсмен Мария Львова-Белова открыли юбилейный всероссийский форум по профилактике социального сиротства
10 ноября 2026  14:56
В Самаре открылся юбилейный Всероссийский форум по профилактике социального сиротства
827
Весь список