Житель Самарской области выплатил моральный вред дочери погибшей пассажирки

Житель Самарской области, находясь за рулем своего транспортного средства, нарушил правила дорожного движения, выехал на встречную полосу и совершил столкновение с пассажирским автобусом. В результате происшествия одна из пассажирок получила травмы, ставшие причиной ее гибели. Дочь погибшей обратилась в суд с исковым заявлением о взыскании с виновника аварии компенсации морального вреда.

Суд, рассмотрев материалы дела, исковые требования удовлетворил и постановил взыскать в пользу потерпевшей компенсацию морального вреда в размере 500 тысяч рублей. Исполнительный документ поступил на исполнение к судебным приставам г. Сызрани.

В рамках исполнительного производства судебным приставом-исполнителем в отношении должника были вынесены постановления об обращении взыскания на денежные средства, находящиеся на его расчетных счетах в банках, и на получаемый им доход.

Принятые сотрудником Службы меры позволили в полном объеме взыскать с виновного компенсацию морального вреда.