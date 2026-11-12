20-летний сельчанин в Самарской области угнал машину отца и решил выпить пива

В дежурную часть МО МВД России «Похвистневский» за помощью обратился житель села Савруха. Мужчина заявил о пропаже принадлежащего ему автомобиля, находившегося в гараже.

Оперативный дежурный уточнил государственный регистрационный номер, марку, цвет автомобиля и ориентировал на розыск транспортного средства все наружные службы полиции.

Спустя время к сотрудникам Госавтоинспекции поступила информация о дорожно-транспортном происшествии с участием разыскиваемой машины. На улице Красноармейской в селе Савруха водитель не справился с управлением и съехал в кювет. Прибывшие сотрудники Госавтоинспекции зафиксировали обстановку, опросили очевидцев и установили личность водителя. Им оказался 20-летний сын заявителя, не имеющий права управления транспортным средством.

В ходе общения с водителем полицейские почувствовали, что от него исходит резкий запах алкоголя. Молодого человека отстранили от управления транспортным средством и предложили пройти медицинское освидетельствование на состояние алкогольного опьянения, которое подтвердило факт употребления алкоголя.

Задержанный пояснил, что, находясь в гараже, принадлежавшем его отцу, решил без спроса воспользоваться автомобилем. Злоумышленник открыл незапертую водительскую дверь, сел за руль, завел двигатель ключом, находившимся в замке зажигания и поехал кататься по селу Савруха, где встретил своего приятеля, с которым распил пиво. Впоследствии направились в сторону Похвистнево, где нарушителя ПДД остановили полицейские.

Установлено, что 20-летний местный житель в прошлом привлекался к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений.

Отделом дознания МО МВД России «Похвистневский» в отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Автомобиль возвращен законному владельцу.