В Тольятти объявлен городской конкурс гитаристов «Эхо Резонанса»

Стартовал приём заявок на I Городской открытый конкурс исполнителей на гитаре «Эхо Резонанса». Участие в конкурсе – это возможность для музыкантов заявить о себе и получить профессиональные рекомендации от мастеров гитарной музыки, сообщили в администрации Тольятти. (7+)

Отличительная особенность конкурса «Эхо Резонанса» – участие исполнителей на разных видах гитар: классической, акустической и электрогитаре, бас-гитаре. В конкурсе семь номинаций – для солистов и ансамблей – и девять возрастных категорий.

Участие в конкурсе бесплатное. Приглашаются учащиеся музыкальных школ, школ искусств, музыкальных студий, студенты колледжей и вузов, а также преподаватели.

Конкурсные прослушивания состоятся 27 февраля 2027 года. В состав жюри войдут артисты ансамбля гитарной музыки «Резонанс» и другие известные музыканты. Каждый участник получит обратную связь и профессиональные рекомендации. Завершится конкурс гала-концертом.

Конкурс «Эхо Резонанса» пройдет в Детской музыкальной школе №4 им. В. М. Свердлова на базе региональной ресурсной методической площадки «Школа успеха».

Организатор конкурса — отделение «Народные инструменты» ДМШ № 4. Учредитель — департамент культуры администрации г. о. Тольятти.

Заявки принимаются до 20 февраля 2027 года по электронной почте nikolabayan@vk.com. Подробные условия — в положении о конкурсе по ссылке dmsh4tol.smr.muzkult.ru/event/1469...

Фото: pxhere.com