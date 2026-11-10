Автобусы-экспрессы до аэропорта Курумоч за год перевезли более 165 тысяч пассажиров 

Я нашел ошибку
Главные новости:
9 ноября в Нижнем Новгороде состоялся общенациональный финал Всероссийской туристской премии «Маршрут года» – 2026, в котором приняло участие 257 проектов из 41 региона.
Самарская область стала победителем премии «Маршрут года» в шести номинациях
Самарские дворы становятся уютнее благодаря инициативе жителей! По программе «Народный бюджет Самарской области» здесь появляются новые детские площадки, обновляются проезды и парковки, благоустраиваются места для отдыха.
По инициативе самарцев в городе  появляются новые детские площадки
11 ноября в СОУНБ состоится научная встреча «Культура народов Самарской области». Участники поделятся опытом и обсудят результаты деятельности национально-культурных объединений региона.
В СОУНБ состоится научная встреча «Культура народов Самарской области»
Председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил перераспределить выходные дни и перенести часть новогодних каникул на майские праздники.
В ГД предложили изменить график новогодних и майских праздников
В СамГМУ первый поток студентов обновлённых образовательных программ с ядерно-трековой структурой выходит на этап выбора индивидуальной карьерной траектории.
Студенты первого набора по новым образовательным программам СамГМУ подходят к выбору профессионального трека
Теннисисты из Самарской области стали призерами российских и международных соревнований. Воспитанники области добились высоких результатов.
Теннисисты региона стали призерами российских и международных соревнований
С 11 ноября регоператор начнёт самостоятельно вывозить ТКО из Похвистнево, без привлечения подрядчика — для этого приобретены 3 новых мусоровоза.
Региональный оператор АО «Экология» расширил собственный парк техники до 69 единиц
Министерство здравоохранения Самарской области сообщает, что на 84-м году жизни скончалась врач-гематолог Самарской областной детской клинической больницы им. Н.Н.Ивановой Кобцева Тамара Лазаревна.
Скончалась врач-гематолог Самарской областной детской клинической больницы им. Н.Н.Ивановой Тамара Кобцева  
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 82.75
0.61
EUR 92.39
0.2
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
_default_
Контакты
Реклама на сайте
Об агентстве
Мероприятия
Реализация нацпроектов и строительство социальных объектов: Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание
Самарский зоопарк приглашает на День курицы!
7 ноября День рождения Исторического парка «Россия - моя история» отметят в Самаре
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Автобусы-экспрессы до аэропорта Курумоч за год перевезли более 165 тысяч пассажиров 

238
Круглосуточные экспресс-маршруты № 222 (Самара — аэропорт) и № 333 (Тольятти — аэропорт) отмечают первую годовщину работы.

Круглосуточные экспресс-маршруты № 222 (Самара — аэропорт) и № 333 (Тольятти — аэропорт) отмечают первую годовщину работы. Перевозки стартовали 1 ноября 2025 года по многочисленным обращениям жителей. За это время поездками воспользовались более 165 тысяч жителей и гостей региона.
Маршруты работают по регулируемому тарифу, что делает поездку предсказуемой и доступной для населения. Стоимость проезда из Самары составляет 153 рубля (багаж — 23 рубля), из Тольятти — 187 рублей (багаж — 28 рублей). Для участников СВО, членов их семей и детей из многодетных семей проезд бесплатный. 
Автобусы курсируют круглосуточно в экспресс-режиме с минимальным количеством остановок. В салонах предусмотрены мягкие кресла, ниши для ручной клади и вместительное багажное отделение. Дневные рейсы отправляются каждый час, ночные — каждые 2–2,5 часа. Отправные точки - железнодорожный вокзал в Самаре и ТЦ «Парк Хаус» в Тольятти.
Проект организации новых маршрутов был разработан при непосредственном участии Сергея Елхимова, советника регионального министра транспорта и выпускника первого потока программы «Школа героев», запущенной по инициативе губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева. В рамках своей выпускной работы ветеран СВО представил комплексное обоснование организации регулярного автобусного сообщения между железнодорожным вокзалом Самары и аэропортом. Проект включал анализ пассажиропотока, проработку оптимальных траекторий и интервалов движения, тарифов и интеграции рейсов с другими видами транспорта. Эти решения легли в основу технического задания для перевозчиков.
Для пассажиров новый маршрут до аэропорта стал заметным удобством. «Мы рады, что он появился, потому что раньше добирались либо на маршрутке, либо на такси — все это очень неудобно и дорого. Сейчас автобусы курсируют по удобному расписанию», — говорит жительница Самары Кристина Бородинова.
В министерстве транспорта Самарской области отмечают стабильный интерес к маршрутам. «Межмуниципальные маршруты 222 и 333 работают уже чуть больше года, за этот период было перевезено более 165 тысяч пассажиров. На данных маршрутах работают автобусы большого класса вместимости. Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области постоянно следит за качеством выполнения перевозок», — отметил главный специалист управления автомобильного и железнодорожного транспорта министерства транспорта Самарской области Даниил Голуненко.

 

Фото:   минтранс СО

Теги: Самара Тольятти

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
С 17 августа 2026 года в эксплуатацию на маршрутах Самара – Тольятти, Самара – Жигулёвск и Новокуйбышевская – Тольятти введены пятивагонные поезда ЭС104 «Финист».
09 сентября 2026, 15:46
В регионе введены в эксплуатацию  пятивагонные поезда ЭС104 «Финист»
С 17 августа 2026 года в эксплуатацию на маршрутах Самара – Тольятти, Самара – Жигулёвск и Новокуйбышевская – Тольятти введены пятивагонные поезда ЭС104... Транспорт
1744
В Самарской области полицейские совместно с общественниками провели масштабный рейд по безопасности дорожного движения.
19 августа 2026, 14:23
В Тольятти, в Парке Победы, прошел рейд, направленный на контроль соблюдения правил дорожного движения
В Самарской области полицейские совместно с общественниками провели масштабный рейд по безопасности дорожного движения. Общество
1301
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в ходе рабочей поездки в Тольятти провел встречу с главой города Ильей Сухих.
18 августа 2026, 14:20
Вячеслав Федорищев провел рабочую встречу с Ильей Сухих и личный прием граждан
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в ходе рабочей поездки в Тольятти провел встречу с главой города Ильей Сухих. Политика
1664
  • Что делать, если подросток попал под влияение преступников
В центре внимания
Губернатор Вячеслав Федорищев и детский омбудсмен Мария Львова-Белова открыли юбилейный всероссийский форум по профилактике социального сиротства
10 ноября 2026  14:56
В Самаре открылся юбилейный Всероссийский форум по профилактике социального сиротства
310
Вячеслав Федорищев поздравил с праздником сотрудников и ветеранов ОВД
10 ноября 2026  09:44
Вячеслав Федорищев поздравил с праздником сотрудников и ветеранов ОВД
317
В понедельник, 9 ноября, губернатор Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание с членами областного правительства.
9 ноября 2026  21:31
Реализация нацпроектов и строительство социальных объектов: Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание
656
Прямой эфир с жителями проведет глава Промышленного района Самары Иван Сухарев
9 ноября 2026  11:51
Прямой эфир с жителями проведет глава Промышленного района Самары Иван Сухарев
437
Поезд Деда Мороза сделает остановки в двух городах Самарской области
8 ноября 2026  11:09
Поезд Деда Мороза сделает остановки в двух городах Самарской области
1704
Весь список