Автобусы-экспрессы до аэропорта Курумоч за год перевезли более 165 тысяч пассажиров 

Круглосуточные экспресс-маршруты № 222 (Самара — аэропорт) и № 333 (Тольятти — аэропорт) отмечают первую годовщину работы. Перевозки стартовали 1 ноября 2025 года по многочисленным обращениям жителей. За это время поездками воспользовались более 165 тысяч жителей и гостей региона.

Маршруты работают по регулируемому тарифу, что делает поездку предсказуемой и доступной для населения. Стоимость проезда из Самары составляет 153 рубля (багаж — 23 рубля), из Тольятти — 187 рублей (багаж — 28 рублей). Для участников СВО, членов их семей и детей из многодетных семей проезд бесплатный.

Автобусы курсируют круглосуточно в экспресс-режиме с минимальным количеством остановок. В салонах предусмотрены мягкие кресла, ниши для ручной клади и вместительное багажное отделение. Дневные рейсы отправляются каждый час, ночные — каждые 2–2,5 часа. Отправные точки - железнодорожный вокзал в Самаре и ТЦ «Парк Хаус» в Тольятти.

Проект организации новых маршрутов был разработан при непосредственном участии Сергея Елхимова, советника регионального министра транспорта и выпускника первого потока программы «Школа героев», запущенной по инициативе губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева. В рамках своей выпускной работы ветеран СВО представил комплексное обоснование организации регулярного автобусного сообщения между железнодорожным вокзалом Самары и аэропортом. Проект включал анализ пассажиропотока, проработку оптимальных траекторий и интервалов движения, тарифов и интеграции рейсов с другими видами транспорта. Эти решения легли в основу технического задания для перевозчиков.

Для пассажиров новый маршрут до аэропорта стал заметным удобством. «Мы рады, что он появился, потому что раньше добирались либо на маршрутке, либо на такси — все это очень неудобно и дорого. Сейчас автобусы курсируют по удобному расписанию», — говорит жительница Самары Кристина Бородинова.

В министерстве транспорта Самарской области отмечают стабильный интерес к маршрутам. «Межмуниципальные маршруты 222 и 333 работают уже чуть больше года, за этот период было перевезено более 165 тысяч пассажиров. На данных маршрутах работают автобусы большого класса вместимости. Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области постоянно следит за качеством выполнения перевозок», — отметил главный специалист управления автомобильного и железнодорожного транспорта министерства транспорта Самарской области Даниил Голуненко.

Фото: минтранс СО