Самарский ансамбль «Конфетти» занял первое место в конкурсе патриотической песни

С 1 по 3 ноября 2026 года делегация из Самары приняла участие в третьем Всероссийском вокальном фестивале-конкурсе патриотической песни «Моя Россия».

Конкурс проводился в целях патриотического воспитания подрастающего поколения, сохранения исторической памяти и укрепления культурных связей между регионами России. Мероприятие было приурочено к 85-й годовщине начала блокады Ленинграда. Торжественная церемония открытия состоялась в филиале Центрального военно-морского музея — музейном комплексе «Дорога жизни».

В 2026 году на конкурс было подано более 1000 заявок из разных регионов России. В финал вышли 37 участников и коллективов в возрасте от 7 до 17 лет. Среди финалистов - ребята из Макеевки (ДНР), Севастополя, Самары, Пензы, Москвы, Омска, Ярославля, Белгорода и многих других регионов.

Конкуренция была высокой: в каждой возрастной категории присуждалось три призовых места, а специальный приз вручался только одному вокалисту в категории.

Самарскую область на конкурсе представили воспитанники творческого центра Риммы Шлыгиной: ансамбль «Конфетти» и солистки Кристина Тропкина 12 лет и Анастасия Тукмакова 14 лет.

По итогам конкурса ансамбль «Конфетти» занял победное первое место в своей категории. Солистки Кристина Тропкина и Анастасия Тукмакова были отмечены специальными призами жюри в своих возрастных категориях.

Выступления конкурсантов оценивало профессиональное жюри, в состав которого вошли известные деятели культуры и искусства. В их числе — Александр Шаганов, советский и российский поэт-песенник.

Членом жюри также являлся Олег Каледин — заслуженный артист России, композитор, член Союза композиторов России, кандидат педагогических наук, народный артист Республики Ингушетия. Помимо них, в оценивании участников принимали участие лауреаты международных конкурсов и другие представители профессионального музыкального сообщества.

Фото: минкульт СО