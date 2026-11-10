В 2026 году Самарский Губернский русский народный хор представляет новую концертную программу «Волга вольная», посвящённую 175-летию Самарской губернии.

1 ноября во Дворце культуры имени В.И. Чапаева состоялось выступление коллектива. Особое звучание программе придал ансамбль народных инструментов. Народные мелодии предстали перед слушателями в новых аранжировках, а сценические костюмы, вдохновлённые традиционными нарядами, дополнили художественный образ постановки.

«В программе «Волга вольная» мы обращаемся к этнографическим источникам, народным мелодиям, которые хранят память поколений, и стараемся раскрыть их красоту средствами современного сценического искусства. У Самарского края есть своё неповторимое музыкальное лицо — широкое, раздольное, волжское. Именно этот особый «самарский звук» мы хотим донести до каждого зрителя», — отмечает художественный руководитель хора Наталия Бикметова, профессор, кандидат искусствоведения, заслуженный работник культуры Самарской области.

22 ноября Самарский Губернский русский народный хор представит программу «Волга вольная» в Саратове. Артисты познакомят саратовскую публику с музыкальными традициями края, поделятся самобытным звучанием волжской песни.

Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Министерства культуры Самарской области, Агентства социокультурных технологий и культурного центра «Добро».

Фото: минкульт СО