Средневековый могильник на Поляне Фрунзе возьмут под охрану

Могильник «Барбашинский» XIV–XV веков на Поляне Фрунзе в Самаре получит утвержденные границы территории и особый режим использования земли. Проект приказа подготовила региональная инспекция по охране объектов культурного наследия 6 ноября, сообщает «СитиТрафик».

Документ предусматривает запрет на земляные, строительные, мелиоративные, хозяйственные и другие работы без согласования с государственным органом охраны памятников. Также на территории могильника нельзя будет размещать мусорные полигоны.

Археологический памятник на Барбашиной поляне открыли в 1935 году. Он имеет статус объекта культурного наследия федерального значения. Новые границы и ограничения пока предложены в проекте приказа.