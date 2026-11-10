«РКС-Самара»: время  оплачивать квитанции

Оплачивать потреблённые услуги водоснабжения и водоотведения необходимо до 15 числа каждого месяца – это требование Жилищного законодательства. Сейчас – самое время заплатить за холодную воду и канализацию.

Несмотря на то, что большинство самарцев добросовестно оплачивает полученные квитанции, общий долг перед «РКС-Самара» составляет 1,6 млрд рублей! В текущем году в судебном порядке с неплательщиков взыскано 74 млн руб. В суд передано 16 000 заявлений на общую сумму более 307 млн руб., также проводится комплексная инвентаризация исполнительных листов совместно с судами для их своевременного предъявления в ФССП. Это позволит ускорить процедуру взыскания и обеспечить поступление средств на счета ресурсоснабжающей организации.

В соответствии с действующим законодательством неуплата задолженности может повлечь за собой серьезные последствия:

- начисление пени;

- ограничение или приостановку предоставления коммунальных услуг;

- блокировку банковских счетов и списание средств в бесспорном порядке;

- арест имущества;

- запрет выезда за границу.

Погасите задолженность сейчас, чтобы избежать неприятных сюрпризов и дополнительных расходов. Тем, кто испытывает трудности с оплатой, компания предлагает обратиться в офис «РКС-Самара»: специалисты помогут найти решение и погасить задолженность поэтапно, без применения ограничительных мер.

Оплатить начисления без комиссии можно:

- через Личный кабинет на сайте «РКС-Самара» https://lk.roscomsys.ru/login;

- через операциониста в отделениях Почты России;

- в СберБанк Онлайн;

- через банкоматы и банковские приложения АО «Газпромбанк», ПАО «Банк ВТБ» и ПАО «Почта Банк».

«РКС-Самара» благодарят жителей города за полную и своевременную оплату холодного водоснабжения и водоотведения, а должников просят как можно скорее произвести оплату и не допускать нарушения сроков платежей.

Фото: «РКС-Самара»,