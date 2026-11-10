«РКС-Самара»: время  оплачивать квитанции

Оплачивать потреблённые услуги водоснабжения и водоотведения необходимо до 15 числа каждого месяца – это требование Жилищного законодательства. Сейчас – самое время заплатить за холодную воду и канализацию.
Несмотря на то, что большинство самарцев добросовестно оплачивает полученные квитанции, общий долг перед «РКС-Самара» составляет 1,6 млрд рублей! В текущем году в судебном порядке с неплательщиков взыскано 74 млн руб. В суд передано 16 000 заявлений на общую сумму более 307 млн руб., также проводится комплексная инвентаризация исполнительных листов совместно с судами для их своевременного предъявления в ФССП. Это позволит ускорить процедуру взыскания и обеспечить поступление средств на счета ресурсоснабжающей организации.
В соответствии с действующим законодательством неуплата задолженности может повлечь за собой серьезные последствия:
- начисление пени;
- ограничение или приостановку предоставления коммунальных услуг;
- блокировку банковских счетов и списание средств в бесспорном порядке;
- арест имущества;
- запрет выезда за границу.
Погасите задолженность сейчас, чтобы избежать неприятных сюрпризов и дополнительных расходов. Тем, кто испытывает трудности с оплатой, компания предлагает обратиться в офис «РКС-Самара»: специалисты помогут найти решение и погасить задолженность поэтапно, без применения ограничительных мер.
Оплатить начисления без комиссии можно:
- через Личный кабинет на сайте «РКС-Самара» https://lk.roscomsys.ru/login;
- через операциониста в отделениях Почты России;
- в СберБанк Онлайн;
- через банкоматы и банковские приложения АО «Газпромбанк», ПАО «Банк ВТБ» и ПАО «Почта Банк».
«РКС-Самара» благодарят жителей города за полную и своевременную оплату холодного водоснабжения и водоотведения, а должников просят как можно скорее произвести оплату и не допускать нарушения сроков платежей.
Фото: «РКС-Самара»,