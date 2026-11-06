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Ремонтно-профилактические работы на предстоящей неделе проведут специалисты «РКС-Самара»

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"РКС-Самара" называет адреса возможных отключений воды

«РКС-Самара» предупреждают жителей о плановых ремонтах на сетях водоснабжения и водоотведения. Адреса возможных отключений воды.

10 ноября

В связи с ремонтными работами на НСП №54 с 10:00 до 12:55 будет отключено ХВС по адресам: ул. Ново-Садовая, 151, 153.

11 ноября

В связи с устранением утечки на трубопроводе диаметром 150 мм с 10:00 до 11:00 будет отключено ХВС по адресам: ул. Дыбенко, 114, 116, 118, 118А, 120; ул. Советской Армии, 99, 99А, 101, 103, 105, 107, 113, 115, 119, 121, 123; ул. Антонова-Овсеенко, 61, 79, 81, 83, 85.

В связи с ремонтными работами на НСП №71 с 09:30 до 15:00 будет отключено ХВС по адресам: ул. Владимирская, 37, 41, 43, 45; ул. Тухачевского, 22, 24, 26, 28; ул. Пензенская, 43, 45, 51, 53; ул. Пятигорская, 4, 8, 10.

12 ноября

В связи с устранением утечки на трубопроводе диаметром 200 мм с 10:00 до 11:00 будет отключено ХВС по адресам: ул. Средне-Садовая, 64, 66, 68; ул. Нагорная, 6, 10.

В связи с работами по врезке линии диаметром 300 мм с 08:00 12 ноября до 08:00 13 ноября будет отключено ХВС по адресам: ул. Максима Горького, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 58Б, 64, 66, 74, 98А, 98; ул. Комсомольская, 3, 5, 7, 7Б.
По адресу ул. Максима Горького, 35 будет установлен бойлер.

В связи с заменой пожарного гидранта с 10:00 до 16:00 будет отключено ХВС по адресам: Гаражный проезд, 2, 2А, 3, 3Б; Садовый проезд, 15, 17, 19, 21, 21А, 22, 23.
По адресу Садовый проезд, 17 будет установлен бойлер.

Информация о ремонтно-профилактических работах и отключаемых от водоснабжения адресах – предварительная. В течение недели список работ может быть скорректирован.

Теги: РКС-Самара Самара

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