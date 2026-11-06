В 2026 году Поезд Деда Мороза сделает остановки на восьми станциях Куйбышевской железной дороги.

8 ноября Дед Мороз из Великого Устюга отправится в своё шестое путешествие по стране на поезде, специально подготовленном для него ОАО «РЖД». В каждом городе, где делает остановку Поезд Деда Мороза, посетителей вокзалов ждет развлекательная праздничная программа с участием артистов и аниматоров, которая позволяет окунуться в атмосферу зимней сказки.

Путешествие по Куйбышевской железной дороге Поезд Деда Мороза начнет 10 декабря со станции Уфа и затем сделает остановки на вокзалах городов Туймазы (11 декабря), Набережные Челны (12 декабря), Ульяновск (17 декабря), Самара (18 декабря), Сызрань – I (19 декабря), Кузнецк (19 декабря), Саранск (23 декабря).

Время прибытия и отправления указано местное.

Поезд Деда Мороза – это празднично оформленная передвижная резиденция, в голове которой – паровоз, а в составе:

- салон-приемная;

- сказочная деревня и вагон Снежной королевы;

- кукольный театр и сцена для представлений;

- лавка с сувенирами;

- ресторан и буфет для чаепитий;

Помимо анимационной программы для всех желающих и встречи с Дедом Морозом у поезда на перроне, будет предусмотрена возможность посещения передвижной резиденции по заранее приобретенным билетам в соответствии с указанным в билете временем посещения. Продажа билетов будет открываться ежедневно в 9:00 по московскому времени за 30 дней до прибытия поезда в город, сообщает пресс-служба КбшЖД.