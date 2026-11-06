«Большой этнографический диктант» можно написать   до 12 ноября

Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самаре завершилась процедура запуска отопительного сезона. По состоянию на 5 ноября все социальные учреждения подключены к теплоносителю, городские соцучреждения завершили выравнивание температурного режима.   
В Самаре завершился запуск отопительного сезона
В рамках Месячника безопасности на водных объектах инспекторы ГИМС (Государственной инспекции по маломерным судам) проводят беседы с учащимися школ.
Инспекторы ГИМС СО напомнили школьникам правила поведения у водоемов
В пятницу, 6 ноября, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел учредительное собрание Попечительского совета регионального отделения Российского военно-исторического общества.
Вячеслав Федорищев возглавил Попечительский совет регионального отделения Российского военно-исторического общества
Вячеслав Федорищев принял участие в открытии мемориальной доски с бюстом руководителю советской разведки Евгению Питовранову.
В Самаре открыли мемориальную доску с бюстом руководителю советской разведки Евгению Питовранову
Энергетики «Россети Волга» восстановили электроснабжение более 80 % ранее обесточенных из-за непогоды потребителей.
Специалисты «Россети Волга» устраняют последствия непогоды в Самарской области
Температура воздуха 7 ноября в Самаре ночью +1, -1°С, днем +1, +3°С. Местами гололедица.
7 ноября в регионе мокрый снег, гололед, до +4°С
6 ноября в ГКУ СО «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС» поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на 1100 км трассы М-5.
В Сергиевском районе  столкнулись три автомобиля Citroen, LADA Largus и газель
Всероссийский конкурс музыкантов-исполнителей «Орфей» состоится 28-29 ноября 2026 года в Тольятти.
Всероссийский конкурс музыкантов-исполнителей «Орфей» состоится в Тольятти
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 81.79
0.12
EUR 92.16
0.56
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
_default_
Контакты
Реклама на сайте
Об агентстве
Мероприятия
7 ноября День рождения Исторического парка «Россия - моя история» отметят в Самаре
В День народного единства губернатор Вячеслав Федорищев вручил госнаграды жителям региона
В  Музее имени Алабина открывается новая выставка «Путь к новому» 
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

«Большой этнографический диктант» можно написать   до 12 ноября

247
Жители Самарской области принимают активное участие в XI Международной просветительской акции «Большой этнографический диктант».

Жители Самарской области принимают активное участие в XI Международной просветительской акции «Большой этнографический диктант». Старт акции дали в рамках Международной недели «Народы России», которая проходит в Москве по поручению Президента Владимира Путина и стала одним из ключевых событий Года единства народов России.

Диктант - это тест из 30 вопросов об истории, культуре и традициях народов России. На выполнение отводится 45 минут. Акция объединяет участников независимо от возраста, уровня образования, вероисповедания и гражданства, помогает расширить знания о народах нашей страны и оценить уровень этнокультурной грамотности.

Как подчеркнул руководитель ФАДН России Игорь Баринов, акция стала важным инструментом популяризации культурного наследия народов России и укрепления межнационального единства. «Уникальные традиции, языки и культуры наших народов складываются в единую мозаику России. Именно в этом многообразии рождается наша сила и единство. Уже одиннадцатый год подряд «Большой этнографический диктант» объединяет миллионы участников в нашей стране и за её пределами», - отметил он.

В Самарской области организовано 136 очных площадок во всех муниципалитетах. Одной из них в Самаре стал Молодёжный многофункциональный центр. Традиционно молодёжь является самой активной частью акции в нашем регионе.

«Диктант - это не просто проверка знаний, а возможность прикоснуться к культуре народов, которые живут рядом. Мы здесь собрались - представители разных национальностей, интересов. Это вдохновляет и помогает понять, как важно беречь традиции всех народов и быть одним общим, единым», - поделился Алексей, студент Самарского ГАУ.

По данным организаторов, в 2025 году в акции приняли участие почти 3,9 млн человек из 178 стран. По проценту вовлечённости в акцию Самарская область заняла второе место среди субъектов РФ с населением свыше 3 миллионов человек.

В этом году принять участие в «Большом этнографическом диктанте» можно только в очном формате на региональных площадках. 11 ноября в 11:00 Дом дружбы народов Самарской области организует для всех желающих две площадки: в Самаре (ул. Воронежская, 9, ГКУ СО «Дом дружбы народов») и в Тольятти (б-р. Ленина, 1, ДК «Тольятти», отдел в г. Тольятти ГКУ СО «Дом дружбы народов»). Для участия необходима предварительная запись: в Самаре — (846) 995-02-71, e-mail: orgotdel_samddn@mail.ru; в Тольятти — (8462) 55-10-37, e-mail: tlt_samddn@mail.ru.

Акция продлится по 12 ноября 2026 года включительно.

 

Фото:   ФАДН России и Дом дружбы народов Самарской области

Теги: Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Самаре завершилась процедура запуска отопительного сезона. По состоянию на 5 ноября все социальные учреждения подключены к теплоносителю, городские соцучреждения завершили выравнивание температурного режима.   
06 ноября 2026, 21:05
В Самаре завершился запуск отопительного сезона
В Самаре завершилась процедура запуска отопительного сезона. По состоянию на 5 ноября все социальные учреждения подключены к теплоносителю, городские... ЖКХ
110
В рамках Месячника безопасности на водных объектах инспекторы ГИМС (Государственной инспекции по маломерным судам) проводят беседы с учащимися школ.
06 ноября 2026, 20:54
Инспекторы ГИМС СО напомнили школьникам правила поведения у водоемов
В рамках Месячника безопасности на водных объектах инспекторы ГИМС (Государственной инспекции по маломерным судам) проводят беседы с учащимися школ. Общество
63
В пятницу, 6 ноября, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел учредительное собрание Попечительского совета регионального отделения Российского военно-исторического общества.
06 ноября 2026, 20:37
Вячеслав Федорищев возглавил Попечительский совет регионального отделения Российского военно-исторического общества
В пятницу, 6 ноября, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел учредительное собрание Попечительского совета регионального отделения Российского... Политика
130
  • Что делать, если подросток попал под влияение преступников
В центре внимания
В пятницу, 6 ноября, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел учредительное собрание Попечительского совета регионального отделения Российского военно-исторического общества.
6 ноября 2026  20:37
Вячеслав Федорищев возглавил Попечительский совет регионального отделения Российского военно-исторического общества
136
Вячеслав Федорищев принял участие в открытии мемориальной доски с бюстом руководителю советской разведки Евгению Питовранову.
6 ноября 2026  20:19
В Самаре открыли мемориальную доску с бюстом руководителю советской разведки Евгению Питовранову
176
В Самарской области изучат запросы молодёжи для создания более комфортных общественных пространств
6 ноября 2026  13:19
В Самарской области изучат запросы молодёжи для создания более комфортных общественных пространств
274
На железнодорожном вокзале Самары встретили «Миллиардного пассажира»
6 ноября 2026  11:00
На железнодорожном вокзале Самары встретили «Миллиардного пассажира»
319
Дорожные службы Самарской области продолжают устранять последствия снегопада, начавшегося в регионе 5 ноября
6 ноября 2026  10:05
Дорожные службы Самарской области продолжают устранять последствия снегопада, начавшегося в регионе 5 ноября
316
Весь список