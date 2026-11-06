«Большой этнографический диктант» можно написать   до 12 ноября

Жители Самарской области принимают активное участие в XI Международной просветительской акции «Большой этнографический диктант». Старт акции дали в рамках Международной недели «Народы России», которая проходит в Москве по поручению Президента Владимира Путина и стала одним из ключевых событий Года единства народов России.

Диктант - это тест из 30 вопросов об истории, культуре и традициях народов России. На выполнение отводится 45 минут. Акция объединяет участников независимо от возраста, уровня образования, вероисповедания и гражданства, помогает расширить знания о народах нашей страны и оценить уровень этнокультурной грамотности.

Как подчеркнул руководитель ФАДН России Игорь Баринов, акция стала важным инструментом популяризации культурного наследия народов России и укрепления межнационального единства. «Уникальные традиции, языки и культуры наших народов складываются в единую мозаику России. Именно в этом многообразии рождается наша сила и единство. Уже одиннадцатый год подряд «Большой этнографический диктант» объединяет миллионы участников в нашей стране и за её пределами», - отметил он.

В Самарской области организовано 136 очных площадок во всех муниципалитетах. Одной из них в Самаре стал Молодёжный многофункциональный центр. Традиционно молодёжь является самой активной частью акции в нашем регионе.

«Диктант - это не просто проверка знаний, а возможность прикоснуться к культуре народов, которые живут рядом. Мы здесь собрались - представители разных национальностей, интересов. Это вдохновляет и помогает понять, как важно беречь традиции всех народов и быть одним общим, единым», - поделился Алексей, студент Самарского ГАУ.

По данным организаторов, в 2025 году в акции приняли участие почти 3,9 млн человек из 178 стран. По проценту вовлечённости в акцию Самарская область заняла второе место среди субъектов РФ с населением свыше 3 миллионов человек.

В этом году принять участие в «Большом этнографическом диктанте» можно только в очном формате на региональных площадках. 11 ноября в 11:00 Дом дружбы народов Самарской области организует для всех желающих две площадки: в Самаре (ул. Воронежская, 9, ГКУ СО «Дом дружбы народов») и в Тольятти (б-р. Ленина, 1, ДК «Тольятти», отдел в г. Тольятти ГКУ СО «Дом дружбы народов»). Для участия необходима предварительная запись: в Самаре — (846) 995-02-71, e-mail: orgotdel_samddn@mail.ru; в Тольятти — (8462) 55-10-37, e-mail: tlt_samddn@mail.ru.

Акция продлится по 12 ноября 2026 года включительно.

Фото: ФАДН России и Дом дружбы народов Самарской области