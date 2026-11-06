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Свыше 80 000 жителей региона посетили Центры медицины здорового долголетия

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В Самарской области продолжают работу Центры медицины здорового долголетия, где каждый житель региона от 18 до 50 лет может пройти комплексную оценку и выявить риски преждевременного старения и хронических заболеваний.

В Самарской области продолжают работу Центры медицины здорового долголетия, где каждый житель региона от 18 до 50 лет может пройти комплексную оценку и выявить риски преждевременного старения и хронических заболеваний.

В этом году их уже посетили более 83 тысяч человек. Врачи подчеркивают, чем раньше начать заботиться о своем здоровье, тем эффективнее будет профилактика.

Обследование в Центре здорового долголетия включает комплексную оценку состояния («паспорт здоровья»):

- измерение роста, веса, объемов тела (антропометрия),

- функциональные тесты для оценки работы организма,

- расчет биологического возраста,

- биоимпедансометрию – современное исследование состава тела,

-подробное анкетирование для выявления индивидуальных особенностей.

Далее возможна углубленная диагностика: на основе данных первого этапа врач подберет необходимые биохимические анализы, которые позволят выявить, какой из механизмов старения активировался преждевременно.

После всех обследований врач-терапевт или гериатр проанализирует результаты и составит для пациента персонализированную программу.

Она может включать:

- рекомендации по коррекции образа жизни,

- советы по правильному питанию,

- план физической активности,

- при необходимости – медикаментозную поддержку.

Профилактика заболеваний, диагностика болезней на ранних стадиях, развитие центров здоровья и центров здорового долголетия - важные направления федерального проекта «Здоровье для каждого». Это часть национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», который реализуется по решению Президента страны Владимира Путина.

Посетить можно любой из 21 центра здоровья в регионе.

 

Фото:  департамент информационной политики СО

Теги: Медицина Самара

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