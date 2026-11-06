Свыше 80 000 жителей региона посетили Центры медицины здорового долголетия

В Самарской области продолжают работу Центры медицины здорового долголетия, где каждый житель региона от 18 до 50 лет может пройти комплексную оценку и выявить риски преждевременного старения и хронических заболеваний.
В этом году их уже посетили более 83 тысяч человек. Врачи подчеркивают, чем раньше начать заботиться о своем здоровье, тем эффективнее будет профилактика.
Обследование в Центре здорового долголетия включает комплексную оценку состояния («паспорт здоровья»):
- измерение роста, веса, объемов тела (антропометрия),
- функциональные тесты для оценки работы организма,
- расчет биологического возраста,
- биоимпедансометрию – современное исследование состава тела,
-подробное анкетирование для выявления индивидуальных особенностей.
Далее возможна углубленная диагностика: на основе данных первого этапа врач подберет необходимые биохимические анализы, которые позволят выявить, какой из механизмов старения активировался преждевременно.
После всех обследований врач-терапевт или гериатр проанализирует результаты и составит для пациента персонализированную программу.
Она может включать:
- рекомендации по коррекции образа жизни,
- советы по правильному питанию,
- план физической активности,
- при необходимости – медикаментозную поддержку.
Профилактика заболеваний, диагностика болезней на ранних стадиях, развитие центров здоровья и центров здорового долголетия - важные направления федерального проекта «Здоровье для каждого». Это часть национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», который реализуется по решению Президента страны Владимира Путина.
Посетить можно любой из 21 центра здоровья в регионе.
Фото: департамент информационной политики СО