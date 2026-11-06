В Самаре прошел турнир «Лазер-бег»

В День народного единства в Самаре состоялся этап всероссийского физкультурного мероприятия «Лазер-бег»-2026, организованный при поддержке Федерации современного пятиборья Самарской области.

Участие приняли 237 спортсменов, выступавших в 11 категориях у мужчин и у женщин. Самым младшему участнику турнира было всего 6 лет, а самому возрастному - 69.

Традиционно соревнования завершились смешанной эстафетой, в которой принимали участие родители с детьми.

Победители соревнований:

2020 г.р. и младше (400 метров)

Глеб Васильев

Мария Агафонова

2013-2014 г.р. (2×400 метров)

Савелий Иванов

Елизавета Музалькова

2011-2012 г.р. (2×400 метров)

Владислав Чуенков

Варвара Кудаева

2009-2010 г.р. (2×400 метров)

Ярослав Шишмаров

Татьяна Левшина

Взрослые 22-39 лет (2×400 метров)

Евгения Ширяева

Мастера 40+ (2×400 метров)

Алексей Смирнов

Мастера 50+ (2×400 метров)

Сергей Ильмендеров

Мастера 60+ (2×400 метров)

Андрей Павлов

Эстафета (2×400 метров)

Игорь Власов, Анна Власова

Церемонию награждения провел президент Федерации современного пятиборья Самарской области, главный судья соревнований Павел Ильин.

Фото: Максим Калинкин/минспорта СО