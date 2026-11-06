В Самаре прошел турнир «Лазер-бег»

В День народного единства в Самаре состоялся этап всероссийского физкультурного мероприятия «Лазер-бег»-2026, организованный при поддержке Федерации современного пятиборья Самарской области.
Участие приняли 237 спортсменов, выступавших в 11 категориях у мужчин и у женщин. Самым младшему участнику турнира было всего 6 лет, а самому возрастному - 69.
Традиционно соревнования завершились смешанной эстафетой, в которой принимали участие родители с детьми.
Победители соревнований:
2020 г.р. и младше (400 метров)
Глеб Васильев
Мария Агафонова
2013-2014 г.р. (2×400 метров)
Савелий Иванов
Елизавета Музалькова
2011-2012 г.р. (2×400 метров)
Владислав Чуенков
Варвара Кудаева
2009-2010 г.р. (2×400 метров)
Ярослав Шишмаров
Татьяна Левшина
Взрослые 22-39 лет (2×400 метров)
Евгения Ширяева
Мастера 40+ (2×400 метров)
Алексей Смирнов
Мастера 50+ (2×400 метров)
Сергей Ильмендеров
Мастера 60+ (2×400 метров)
Андрей Павлов
Эстафета (2×400 метров)
Игорь Власов, Анна Власова
Церемонию награждения провел президент Федерации современного пятиборья Самарской области, главный судья соревнований Павел Ильин.
Фото: Максим Калинкин/минспорта СО