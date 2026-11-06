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«Роскадастр» СО: состоялась стратегическая рабочая встреча на базе Уполномоченного МФЦ Самарской области

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На мероприятии рассмотрели вопросы повышения качества и доступности государственных услуг для граждан и представителей бизнеса.

В рабочей встрече приняли участие директор филиала ППК «Роскадастр» по Самарской области Максим Гальцов, руководитель Управления Росреестра по Самарской области Александр Передерий и директор Уполномоченного многофункционального центра (МФЦ) Самарской области Павел Синев.

На мероприятии рассмотрели вопросы повышения качества и доступности государственных услуг для граждан и представителей бизнеса. В ходе встречи детально обсудили конкретные шаги по оптимизации внутренних процессов, дальнейшему повышению качества обслуживания и развитию цифровых сервисов.

Итогом мероприятия стала выработка единых подходов к работе и укрепление партнёрства между ведомствами. Достигнутые договорённости станут основой для конкретных улучшений, которые жители Самарской области смогут почувствовать в самом ближайшем будущем.

«Наша общая цель – сделать процесс получения государственных услуг максимально простым, быстрым и комфортным для каждого жителя и гостя региона. Эта встреча позволила нам синхронизировать планы и наметить четкие шаги для достижения нового качественного уровня сервиса», – отметил директор филиала ППК «Роскадастр» по Самарской области Максим Гальцов.

 

Фото:  Филиал ППК «Роскадастр» по Самарской области

Теги: Самара

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