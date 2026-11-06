В Самарской области изучат запросы молодёжи для создания более комфортных общественных пространств

В Самарской области запускается социологический опрос в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни». Его главная задача — выяснить, какие форматы досуга и элементы инфраструктуры наиболее востребованы у подростков и молодёжи, чтобы сделать общественные территории более востребованными и актуальными.

Поскольку подростки и молодёжь являются одними из самых активных посетителей зон отдыха, исследование поможет определить, как именно они используют эти территории. Полученные сведения лягут в основу проектов по благоустройству новых объектов и позволят сохранить высокий уровень комфорта городской среды.

Принять участие в анкетировании можно до 30 декабря 2026 года по ссылке: https://forms.gle/84biCZXgSC9aJ8PW6 . Анкета содержит вопросы о частоте и целях посещения общественных пространств, предпочтительном формате досуга, а также о том, какие изменения в инфраструктуре хотели бы видеть молодые люди.

Масштабная работа по преображению региона уже принесла заметные результаты. По нацпроекту «Инфраструктура для жизни» в Самарской области обновлено свыше 1000 общественных пространств и более 1900 дворов. В 2026 году будет проведено благоустройство ещё 131 общественного пространства и 102 дворовых территорий. Общественные пространства выбраны жителями региона по итогам онлайн-голосования на портале Госуслуг в 2025 году.

Сбор мнений и пожеланий поможет выстроить диалог с молодыми пользователями общественных территорий, скорректировать планы развития с учётом их потребностей, а также станет эффективной мерой профилактики вандализма.

Фото - БЕРСО