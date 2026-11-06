Содержание придомовых территорий в Самарской области в период снегопадов находится на особом контроле

В связи с ухудшением погодных условий государственная жилищная инспекция Самарской области переведена в режим повышенного контроля за работой управляющих организаций региона.

Обязанность по своевременной очистке дворовых территорий от снега и наледи возложена на управляющие организации (УК, ТСЖ, ТСН и ЖСК).

В перечень обязательных зимних работ управляющих организаций входят:

Очистка отмосток, крылец и приямков.

Регулярная очистка пешеходных дорожек, тротуаров и внутридворовых проездов от снега.

Устранение наледи и проведение противогололедной обработки поверхностей.

Своевременное удаление снежных навесов, наледи и сосулек с крыш и фасадов многоквартирных домов.

Инспекторы ГЖИ Самарской области ежедневно проводят контрольные (надзорные) мероприятия во всех муниципальных образованиях региона. Особое внимание уделяется качеству и оперативности проведения механизированной и ручной уборки.За неисполнение обязанностей по содержанию общего имущества предусмотрены штрафные санкции.

Уважаемые жители! При обнаружении фактов некачественной уборки снега на придомовой территории, а также наличия снега и сосулек на крышах многоквартирных домов, вам необходимо в первую очередь обратиться в управляющую организацию. Если управляющая организация не реагирует, вы вправе направить официальное обращение в ГЖИ Самарской области для принятия мер.