Содержание придомовых территорий в Самарской области в период снегопадов находится на особом контроле

В связи с ухудшением погодных условий государственная жилищная инспекция Самарской области переведена в режим повышенного контроля за работой управляющих организаций региона.
Обязанность по своевременной очистке дворовых территорий от снега и наледи возложена на управляющие организации (УК, ТСЖ, ТСН и ЖСК).
В перечень обязательных зимних работ управляющих организаций входят:
- Очистка отмосток, крылец и приямков.
- Регулярная очистка пешеходных дорожек, тротуаров и внутридворовых проездов от снега.
- Устранение наледи и проведение противогололедной обработки поверхностей.
- Своевременное удаление снежных навесов, наледи и сосулек с крыш и фасадов многоквартирных домов.
Инспекторы ГЖИ Самарской области ежедневно проводят контрольные (надзорные) мероприятия во всех муниципальных образованиях региона. Особое внимание уделяется качеству и оперативности проведения механизированной и ручной уборки.За неисполнение обязанностей по содержанию общего имущества предусмотрены штрафные санкции.
Уважаемые жители! При обнаружении фактов некачественной уборки снега на придомовой территории, а также наличия снега и сосулек на крышах многоквартирных домов, вам необходимо в первую очередь обратиться в управляющую организацию. Если управляющая организация не реагирует, вы вправе направить официальное обращение в ГЖИ Самарской области для принятия мер.