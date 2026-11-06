8 ноября в Самаре состоится футбольный матч с участием команд «Крылья Советов» и «Оренбург». Спортивное мероприятие в рамках 14 тура Альфа-Банк Российской Премьер-лиги сезона 2026-2027 гг. начнётся на стадионе «Солидарность Самара Арена» в 15:00 по местному времени. В связи с этим для повышения транспортной доступности стадиона в областной столице будет курсировать дополнительный общественный транспорт.



Для удобства болельщиков автобусы маршрутов № 1 и № 67 будут заезжать на территорию стадиона перед матчем – с 12:00 до 15:00 и после футбольного поединка – с 17:00 до 18:00. Также в период с 12:00 до 18:00 компания-перевозчик «Самара Авто Газ» усилит работу всех автобусных маршрутов, которые проходят в районе стадиона. Трамвайно-троллейбусное управление Самары в течение дня обеспечит непрерывный контроль за движением трамваев №№ 5, 11, 12, 22, 24 и 25.



После матча для развоза зрителей к 17:00 подадут дополнительный подвижной состав трамвайного и автобусного парков, включая низкопольный транспорт для комфорта маломобильных пассажиров:

- трамваи №№ 5, 11 и 12 будут отправляться от остановки «Самара Арена» и проследуют по своим обычным маршрутам;

- автобусы №№ 1 и 67 с дублёра Московского шоссе (с площадки у «Мерседес-центра») поедут в направлении «в город», а в сторону микрорайона Крутые Ключи и посёлка Красная Глинка отправление организуют с остановки «Улица Дальняя»;

- автобусы №№ 34 и 41 с площадки в районе дублёра Московского шоссе/улицы Алма-Атинской проследуют по улице Алма-Атинской и далее – по своим маршрутам в центр города.



После матча дополнительный городской пассажирский транспорт отправляется по мере наполнения салонов, рейсы будут организованы с незначительным интервалом, сообщает дептранс Самары.