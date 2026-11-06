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В Самаре при поддержке партпроекта «Новая школа» прошёл всероссийский финал конкурса родительских хоров «Крылатое эхо Победы»

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Финальные выступления и церемония награждения II Всероссийского конкурса-фестиваля родительских хоров прошли 4–5 ноября в Окружном доме офицеров в Самаре.

Финальные выступления и церемония награждения II Всероссийского конкурса-фестиваля родительских хоров прошли 4–5 ноября в Окружном доме офицеров в Самаре. За победу боролись коллективы из 48 регионов — от Вологодской и Московской областей до Пермского и Красноярского краёв. В зале собрались около тысячи зрителей: участники, их дети, педагоги и организаторы.

Фестиваль, начинавшийся в 2024 году как инициатива самарской гимназии № 3, вырос до всероссийского уровня. В этом году он получил название «Крылатое эхо Победы. Единство народов» — тема перекликается с объявленным Президентом Годом единства народов России. Каждый коллектив, прошедший во второй тур, готовил две песни: одну — о защите Отечества, вторую — о дружбе, семье и родном крае. Экспертное жюри оценивало обе работы.

Самарская область стала одним из центров отбора: из ста хоров, прошедших во второй тур по всей стране, 24 представляли регион. В федеральном финале область представили четыре коллектива — три победителя регионального этапа и обладатель Гран-при прошлого года.

Гран-при конкурса завоевал хор «Орион» Самарского медико-технического лицея. Лауреатами I степени стали «Вдохновение» (детский сад № 4, Самара), «Хорошие девчата» (школа № 68, Самара), «Мелодия успеха» (школа № 70, Тольятти), а также коллективы из Ростова-на-Дону и Вологды.

Как отметила региональный координатор проекта «Новая школа» партии «Единая Россия», Светлана Ильина, задача проекта — находить и поддерживать родителей, которым доверяют семьи, и помогать им объединяться.

«В 2024 году, когда я впервые предложила родителям нашей гимназии собраться и спеть вместе, мне как директору хотелось, чтобы дети услышали голоса своих мам и пап. А сегодня как координатор партийного проекта я вижу, сколько людей готово откликнуться, если предложить им дело, которое имеет для них личный смысл. Только в Самарской области собрались более ста родительских хоров. За каждым из них — человек, который первым позвал остальных, и родители, которые после работы нашли время прийти на репетицию. Именно таких людей мы и хотим увидеть, поддержать, познакомить друг с другом. Считаю своей задачей работать так, чтобы у нашей партии появлялись новые сторонники — люди, которые на собственном опыте увидели, что их предложение услышали, их дело поддержали и у него есть продолжение».

В тот же день в Самаре чествовали участников конкурса «Родитель года Самарской области — 2026»: губернскую сотню, победителей номинации «Команда года» и семьи защитников Отечества. Обе инициативы — конкурс хоров и «Родитель года» — реализуются в регионе в рамках партпроекта «Новая школа», сообщает пресс=служба Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".

 

Фото:   пресс=служба Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Теги: Единая Россия Самара

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