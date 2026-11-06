Стартовал IV Всероссийский муниципальный форум  «Малая родина — сила России»

Первый региональный день, посвященный развитию сельских территорий, открыл программу IV Всероссийского муниципального форума «Малая родина — сила России». В центре внимания — сельское хозяйство, развитие агропромышленного комплекса и качество жизни людей на селе. Форум организован ВАРМСУ при поддержке Администрации Президента Российской Федерации. Он завершится в апреле 2027 торжественным вручением премии «Служение». На сельских территориях и в малых городах России проживают 50,6 млн человек.

Центральным событием стал прямой диалог глав муниципалитетов с Министром сельского хозяйства Российской Федерации Оксаной Лут. Участники обсудили условия, которые позволяют людям жить, учиться и работать за пределами крупных городов, а муниципалитетам — переводить запрос территории в конкретные проекты и меры поддержки.

«Развитие сельских территорий требует постоянного взаимодействия с муниципалитетами. Важно своевременно выявлять риски, открыто обсуждать проблемные вопросы и совместно находить решения. На муниципалитетах лежит основная нагрузка и ответственность за развитие территорий и создание комфортных условий для жизни людей. Вы лучше всех знаете свою территорию и потребности жителей. Наша задача – оказывать всю необходимую поддержку, выстраивать конструктивный диалог и вместе двигаться к общим результатам. Уверена, что совместными усилиями мы справимся со всеми задачами», — сказала Оксана Лут.

Сопредседатель ВАРМСУ, председатель Комитета Государственной Думы по региональной политике и местному самоуправлению Ирина Гусева подчеркнула особое значение первого регионального дня Форума, посвященного развитию сельских территорий. Она отметила, что жизнь на селе зависит от целого комплекса условий — доступности образования, наличия рабочих мест, развития фермерства и эффективной работы муниципальных команд. Именно поэтому так важны прямой диалог с федеральными ведомствами, совместная работа и обмен опытом между муниципалитетами.

«Сельские территории — не «глубинка», а корневая система страны: жизнь села держится на сильных муниципальных сообществах, которые превращают территорию из места проживания в место развития. Важно не просто собрать предложения, а превратить инициативы «с земли» в системные решения и снять существующие барьеры. Опыт регионов подтверждает эффективность подхода: в Псковской области площадка «места встречи» помогает молодежи реализовывать идеи, а в Херсонской области на основе межрегиональных практик запустили проект «Знай свой край» — он помогает молодым людям изучать историю своей земли и предлагать пути ее развития. Муниципальные команды реализуют проекты по развитию сельского туризма, создают новые рабочие места, вовлекают молодежь в производство и трудятся на благо малой родины. Наша задача — масштабировать этот опыт: сделать инициативу одного муниципалитета инструментом для всей страны, а запрос каждого главы — основой для системной государственной поддержки», — подчеркнула Ирина Гусева.

По итогам первого регионального дня будут сформированы экспертно-аналитические и рекомендательные материалы. ВАРМСУ и профильные ведомства продолжат их доработку, а наиболее перспективные управленческие решения планируется учесть при формировании общей повестки федеральной части IV Всероссийского муниципального форума «Малая родина — сила России» в Москве в апреле 2027 года. В течение следующих месяцев на региональных днях продолжится работа по ключевым направлениям муниципального развития. Основное внимание будет уделено выработке практических решений для обеспечения устойчивости территорий, совершенствованию антикризисных управленческих компетенций глав и их команд, раскрытию экономического потенциала на основе местных конкурентных преимуществ, а также сопровождению социальных преобразований на местах. В рамках итоговых мероприятий пройдет церемония вручения премии «Служение». Прием заявок на IV Всероссийскую муниципальную премию «Служение» уже открыт. Предусмотрено девять номинаций, включая новое направление «Цифровой муниципалитет — технологии для людей». Впервые заявки подаются через портал муниципалитеты.рф, прием продлится до 29 ноября 2026 года.

Напомним, Самарская область уже была среди финалистов! Руководитель Комитета по управлению имуществом Кинель-Черкасского района Елена Бакланова заняла 2-е место в номинации «Диалог с населением — открытость власти» премии «Служение» с проектом «Голос молодого поколения». Инициатива помогает власти выстраивать открытый диалог с молодежью и вовлекать ребят в принятие муниципальных решений. Высокая оценка на федеральном уровне подтверждает: опыт наших малых территорий востребован в масштабах всей страны.