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Марина Сидухина: «Крепкая семья — это основа сильной России»

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В Самаре прошло заседание общественного совета партийного проекта «Крепкая семья». На повестке стояли промежуточные итоги 2026 года, план работы до конца года и на 2027-й, подготовка ко Дню матери и ротация состава общественного совета.

В Самаре прошло заседание общественного совета партийного проекта «Крепкая семья». На повестке стояли промежуточные итоги 2026 года, план работы до конца года и на 2027-й, подготовка ко Дню матери и ротация состава общественного совета.

По предложению регионального координатора проекта, сенатора РФ Марины Сидухиной совет провели в формате открытого диалога.

Главным результатом года координатор назвала выход законодательных инициатив проекта на федеральный уровень. По итогам встреч с семьями участников СВО сформированы предложения по изменению федеральных законов № 306-ФЗ и № 52-ФЗ — о включении несовершеннолетних иждивенцев в число получателей выплат по гибели военнослужащих. Эти инициативы уже отражены в поручениях Президента. В проработке также находятся предложения по оказанию медицинской помощи в образовательных учреждениях и изменению условий назначения выплат многодетным семьям.

Самарская область подтвердила статус одного из лидеров по охвату просветительских акций проекта. В онлайн-диктанте «Отец — пример, сын — защитник» регион занял третье место в стране, в диктанте «Что я знаю о развитии своего ребёнка» приняли участие около 5000 человек — также третье место по России.

Среди практических результатов года — более 2000 подарков детям, находящимся на длительном лечении в больницах, в рамках акции «Коробка храбрости». Впервые в регионе реализована акция «Открытый роддом»: материалы и подарки от партнёров проекта переданы в больницу им. В.Д. Середавина, больницу им. Н.Н. Ивановой и Тольяттинскую городскую клиническую поликлинику № 3. Всего при участии общественных организаций — фонда «Защитники Отечества», «Движения первых», «Союза православных женщин», Российского Красного Креста и других — прошло более 500 мероприятий.

«Такими итогами можно гордиться. Благодарю каждого члена Общественного совета за неравнодушие. Крепкая семья — это действительно основа сильной России!» — отметила Марина Геннадьевна.

Приоритетом на предстоящий период участники совета определили содействие исполнению поручений Президента по демографической и семейной политике: дифференциацию льготной ипотеки в зависимости от числа детей, исключение денежных выплат из расчёта доходов семьи и обеспечение психологической помощи беременным женщинам.

На заседании также утвердили обновлённый состав общественного совета: в него единогласно включили экспертов, которые в течение года работали «в полях», давали предложения и доказали эффективность.

Напомним, что в Народной программе партии «Единая Россия» семья определена как главный приоритет государственной политики. Партийный проект «Крепкая семья» направлен на защиту прав семей, укрепление благополучных условий материнства и детства, поддержку многодетных семей и семей участников СВО, а также на реализацию мер комплексной безопасности детства, сообщает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".

 

Фото:  пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Теги: Единая Россия Самара

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