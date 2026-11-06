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Более 2000 школьников Самарской области стали участниками акции «Россия — энергетическая держава»

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В Самарской области завершилась серия лекций для школьников в рамках просветительской акции «Россия — энергетическая держава», приуроченной к Международному форуму «Российская энергетическая неделя».

В Самарской области завершилась серия лекций для школьников в рамках просветительской акции «Россия — энергетическая держава», приуроченной к Международному форуму «Российская энергетическая неделя». Организаторами проекта выступили Министерство энергетики РФ совместно с Российским обществом «Знание».
Всего в регионе прошло более 50 лекций, участие в которых приняли свыше 2000 человек. К акции присоединились более 40 лекторов Общества «Знание» в Самарской области — среди них победитель конкурса Знание.Лектор — 2025 Наталья Пасечник, учителя-предметники, директора школ и советники по воспитанию. Встречи состоялись в Жигулевске, Кинеле, Новокуйбышевске, Нефтегорске, Самаре, Сызрани и Тольятти, а также в Алексеевском, Богатовском, Большеглушицком, Большечерниговском, Борском, Волжском, Камышлинском, Кинель-Черкасском, Кинельском, Клявлинском, Красноярском, Нефтегорском, Похвистневском, Сергиевском и Ставропольском муниципальных районах.
Главная цель таких встреч — сформировать у молодежи живой интерес к профессиям в сфере энергетики, популяризировать достижения русской инженерной школы и рассказать о перспективах развития отечественной энергетики. Лекции Общества «Знание» охватили широкий круг тем: от военной истории и памяти о героях до современных технологий и правил эффективной коммуникации. Слушатели узнали о судьбах защитников Отечества и нравственном выборе человека на войне, о том, как устроена энергетическая система страны и почему Россия заслуженно называется энергетической державой, как безопасно и грамотно использовать нейросети в повседневной жизни, а также как создавать презентации, которые убеждают аудиторию и приводят к нужным решениям.
Лектор Общества «Знание» рассказала школьникам о том, как устроена энергетическая система России, какие специалисты сегодня востребованы в отрасли и какие перспективы открываются перед молодыми инженерами. По ее словам, энергетика — это не только сложная техника, но и пространство для творчества и профессионального роста. 
«Энергетика — это профессия будущего, и сегодня школьники могут сделать первый шаг к ней уже за партой», — отметила Наталья Пасечник. 
Слушатели узнали, почему Россия заслуженно носит звание энергетической державы и какие технологии обеспечивают надежность и безопасность энергосистемы страны.
Каждая встреча сочетала знания с практическими выводами: школьники не просто получали новую информацию, но и учились применять ее в работе и повседневной жизни. Главное, лекции формируют ценности созидательного труда, ответственности и неравнодушия — качества, которые остаются актуальными в любой профессии и в любую историческую эпоху.
***
«Знание» — крупнейшая в стране современная просветительская организация, которая ежегодно проводит десятки тысяч просветительских мероприятий для молодежи по всей России, организует выступления выдающихся людей из сфер культуры, искусства, науки, истории, проводит научные соревнования, конкурсы, викторины, снимает фильмы и помогает лекторам быть услышанными и найти свою аудиторию.
С момента перезагрузки сообщество лекторов Общества «Знание» объединило более 32 тысяч человек. Они провели свыше 282 тысяч лекций в 89 регионах РФ. Создано 8 100 часов просветительского контента по самым разным темам: наука, технологии, космос, культура и искусство, история, медицина, спорт и другие. Онлайн-трансляции с просветительских мероприятий «Знания», а также просветительский видеоконтент собрали свыше 5 млрд просмотров.
Больше информации о деятельности Российского общества «Знание» — на сайте и в социальных сетях проекта: ВКонтакте, Telegram.

 

 

Фото: пресс-служба Российского общества «Знание»

Теги: Самара

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